Política

Estatut de Catalunya

Mas y Montilla salvan in extremis la resolución sobre el TC sin ERC

Redacción

28/04/2010

La resolución pide que el Constitucional se declare incompetente para dictar sentencia sobre el Estatut. ERC no ha firmado el acuerdo, aunque votará a favor en el Parlament este jueves.

El presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, y el de CiU, Artur Mas, han salvado hoy ''in extremis'' la propuesta de resolución que habían consensuado este martes, en la que piden que el Tribunal Constitucional (TC) se declare incompetente para dictar sentencia sobre el Estatut, tras reunirse durante 45 minutos en el Parlament.

Mas ha asegurado en rueda de prensa que, en circunstancias normales, CiU habría exigido unidad al tripartito, pero ante la excepcionalidad de la situación, la federación "hará nuevamente un acto de superresponsabilidad y olvidará que el tripartito no está a la altura de las circunstancias porque no está unido".

El líder de CiU se ha puesto esta mañana en contacto con Montilla, para intentar desbloquear la resolución, después de que ERC se desmarcase este martes y anunciase que no la firmaría, aunque sí que la votaría a favor en el pleno, y después de que el PSC amenazara con no tramitarla en el Parlament catalán si la federación no la firmaba.

ICV-EUiA hará lo mismo que PSC y CiU: firmarla y votar que sí.



La propuesta se votará este jueves en el Parlament.