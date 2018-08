Política

Accidente de metro de Valencia

Camps: 'Nadie me habló de problemas de seguridad en el metro'

AGENCIAS | REDACCIÓN

16/05/2016

El expresidente del Gobierno valenciano ha comparecido este lunes en la comisión de investigación de las Corts.

El expresidente de la Generalitat de Valencia Francisco Camps ha asegurado que en la gestión del accidente del metro intentó hacer todo "de la mejor manera posible" y "todo lo que creía que podía y debía hacer hasta el límite de mis posibilidades políticas y personales".

"En mi vida he vetado nada ni a nadie", ha resaltado Camps durante su comparecencia en la comisión de las Corts Valencianes que investiga el accidente de la línea 1 de Metrovalencia, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, que ha empezado expresando su "más sentido pésame" a los familiares.

Durante su intervención, ha negado que hubiera un "apagón informativo" en Canal 9 en relación con la información sobre el accidente y ha manifestado que los medios de comunicación tienen "libertad absoluta".

A preguntas de los diputados, ha dicho que "jamás nadie me dijo que había problemas seguridad" en la línea 1 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y ha asegurado: "Si me lo hubieran dicho, habría actuado de otra manera". "No tiene sentido que yo hubiera sabido algún tipo de merma en la inversión en cualquier aspecto y no hubiera actuado", ha resaltado.

En cuanto a las ayudas, ha recordado que el viernes siguiente al accidente del metro se aprobó un decreto siguiendo el de la "tragedia de Biescas", con el objetivo de "llegar hasta al máximo de lo que la legalidad permitía".

La diputada de Compromís le ha preguntado por las informaciones periodísticas que apuntan que HM Sanchis aleccionó a comparecientes en la anterior comisión de investigación sobre el accidente, pero Camps ha respondido: "Hay algunos medios de comunicación que no leo nunca jamás".