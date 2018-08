Política

AVT y DyJ no recurrirán la sentencia del caso 'Egunkaria'

29/04/2010

Han tomado la decisión porque creen que en el Supremo también perderían el juicio. Con esta decisión, la absolución de los cinco ex directivos imputados es ya firme y definitiva.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia han renunciado a presentar un recurso en el Tribunal Constitucional contra la sentencia del caso Egunkaria, que decretó la libre absolución de los cinco ex directivos imputados.

Con esta decisión, que la han anunciado en una rueda de prensa realizada en Madrid, la absolución de Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Joan Mari Torrealdai, Txema Auzmendi y Xabier Oleaga es ya firme y definitiva.

Han argumentado que han tomado la decisión porque en el&' || 'nbsp;Supremo también perderían el juicio.



En la sentencia, el tribunal presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez falló que los ex directivos no tienen "la más mínima relación con ETA" y que el diario no actuó bajo las directrices de la banda.