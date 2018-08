Política

El Parlament pide al TC que se declare incompetente

29/04/2010

El Parlament ha aprobado, con los votos de tripartito y CiU, pedir al Tribunal Constitucional (TC) que se declare incompetente para emitir sentencia del Estatut, además de instar a renovar a los cuatro magistrados del alto tribunal cuyo mandato caducó en 2007.

Además ha instado a impulsar en el Senado una reforma conjunta de la ley orgánica del TC. La resolución se ha aprobado con 115 votos a favor y 15 en contra, los de PP y Grupo Mixto.

ERC ha votado afirmativamente la resolución pero se ha negado a firmarla para su tramitación. ERC considera que el texto hace un diagnóstico "incorrecto" de la situación y que se "falta a la verdad".



Unidad de tripartito

Mas aseguró ayer que, en circunstancias normales, CiU habría exigido unidad al tripartito, pero ante la excepcionalidad de la situación, la federación "hará nuevamente un acto de super responsabilidad y olvidará que el tripartito no está a la altura de las circunstancias porque no está unido".

El líder de CiU se ha puesto en contacto con Montilla, para intentar desbloquear la resolución, después de que ERC se desmarcase este martes y anunciase que no la firmaría, aunque sí que la votaría a favor en el pleno, y después de que el PSC amenazara con no tramitarla en el Parlament catalán si la federación no la firmaba.