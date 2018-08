Política

Acuerdo

Aralar y EA seguirán en Nafarroa Bai para 2011

Redacción

30/04/2010

Ambas formaciones han subrayado la "importancia" que este paso supone, aunque han advertido de que a él debe seguir la incorporación del resto de formaciones.

Las formaciones Aralar y Eusko Alkartasuna han firmado un acuerdo para seguir integrando la coalición Nafarroa Bai y ofrecer su programa y candidatos en las elecciones 2011, un proyecto al que confían que se sumarán sus actuales compañeros, PNV, Batzarre e independientes.

Así lo han anunciado hoy en conferencia de prensa los principales dirigentes y cargos de Aralar y EA en Navarra, quienes han subrayado la "importancia" que este paso supone, aunque han advertido de que a él debe seguir la incorporación del resto de formaciones. No obstante, han decidido anunciar ya el acuerdo entre las dos principales para "tranquilizar" a quienes apuestan por la coalición.

El coordinador general de Aralar en Navarra, Txentxo Jimenez, ha destacado del acuerdo el valor tanto "cualitativo" por sus contenidos como "cuantitativo" por la representación que suponen EA y Aralar en NaBai, y ha reiterado que el acuerdo mantiene "intacta" su "voluntad de ser ampliado al resto de los partidos de la coalición".

Así, preguntado por la intención de seguir adelante con NaBai aunque no se cuente con PNV y Batzarre, ha asegurado que no contemplan "otra hipótesis" que no incluya a estas dos formaciones que han estado desde la génesis de la coalición, que ha definido como "de izquierdas, progresista y abertzale".

Por su parte, el presidente de EA en Navarra, Maiorga Ramírez, ha considerado el dado hoy un "paso fundamental para la cuenta atrás del cambio político en Navarra", para lo que se requiere un "instrumento eficaz" que, según cree, se materializa en NaBai por ser éste el "único proyecto" con "autoridad política y moral" para ello.