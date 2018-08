Política

GURE ESKU DAGO

Urquijo advierte a los alcaldes que no se involucren en las consultas

AGENCIAS | REDACCIÓN

02/06/2016

Ha remitido un oficio a los alcaldes de los 34 municipios donde se llevarán a cabo las consultas promovidas por el movimiento Gure Esku Dago.

El Delegado del Gobierno en la CAV, Carlos Urquijo, ha remitido oficios a 34 alcaldes vascos para que no se involucren en las consultas convocadas por Gure Esku Dago para el próximo 5 de junio en sus respectivos municipios.

Urquijo destaca que "las consultas por la independencia carecen de respaldo legal" y los Ayuntamientos "no pueden colaborar en la realización de una consulta popular sin permiso y ajena a los intereses municipales".

En este sentido, les advierte de que "es obligación de los alcaldes de los municipios afectados velar porque ningún recurso público, material o humano, se involucre en el desarrollo de las actividades previstas para esa jornada".

Respuesta de Gure Esku Dago

Gure Esku Dago no ha tardado en responder a Urquijo a quien ha recordado dos puntos correspondientes al protocolo elaborado en relación con las consultas del próximo domingo. "El ejercicio democrático que aquí se desarrolla será promovido por una entidad u asociación privada. El procedimiento no prevé la intervención de entidad pública alguna, si bien no se descarta la colaboración institucional en el proceso participativo", ha destacado Gure Esku Dago, a través de una nota.

Por todo ello, añade el movimiento, "estas consultas no se sirven de la normativa electoral, porque no persiguen una finalidad electiva. Tampoco están sujetas al artículo 71 de la Ley de Bases del Régimen Local, ni a la normativa municipal que rige las consultas populares ciudadanas. El objetivo de la normativa citada y los sujetos que gestionan tales procesos participativos son distintos a los que aquí se establecen; el objetivo de las consultas ciudadanas que aquí se desarrollan es llevar a cabo un ejercicio democrático sobre el derecho a decidir y su socialización".