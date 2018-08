Política

Audiencia Nacional

La AN rechaza el recurso del fiscal y levanta vigilancia a Rentería

Redacción

08/05/2010

Desde su puesta en libertad, el pasado 28 de abril, Iñaki de Rentería permanecía vigilado las 24 horas del día por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza.

La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso que la fiscalía interpuso contra el sobreseimiento de la causa en la que estaba imputado el ex dirigente de ETA Iñaki Gracia Arregi, Iñaki de Rentería, y ha dejado sin efecto las medidas de vigilancia que acordó el pasado día 30 de abril.



En un auto notificado hoy, la sección segunda de la Sala de lo Penal de este tribunal argumenta que la fiscalía se mostró en su momento de acuerdo con la declaración de "cosa juzgada" de la causa que afectaba a Iñaki de Rentería y que no ha alegado ningún motivo nuevo para reabrirla.



