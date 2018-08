Política

'Caso Gürtel'

Camps dice que es "absolutamente inocente" y tiene el apoyo del PP

Redacción

12/05/2010

"Nadie en España se puede creer que el presidente de una Comunidad tan importante como la valenciana haya podido cometer la tontería de dejarse comprar por tres trajes", ha dicho.

Noticias (1) El Supremo ordena reabrir la causa contra Camps

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha dicho hoy que es "absolutamente inocente" de las acusaciones de haber recibido regalos de la trama ''Gürtel'', ha dicho que no tiene miedo a demostrarlo "donde sea necesario" y ha agradecido la "confianza" que tiene por parte de Mariano Rajoy.

En una comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión urgente de la Junta Directiva Regional tras el fallo del Tribunal Supremo que ordena reabrir en el TSJCV la investigación de la trama valenciana del caso ''Gürtel'', Camps ha asegurado que no descarta convocar elecciones anticipadas, y ha añadido que en todo caso tomaría esta decisión "cuando lo crea oportuno".

"No descarto nada", ha añadido en ese sentido para mostrarse convencido de que finalmente no habrá juicio por este caso "porque no hay nada de nada" y porque "el proceso es de risa y no se sostiene".

Camps, quien esta tarde ha recibido telefónicamente el apoyo "incondicional" del líder nacional de su partido, ha señalado que los informes policiales que se han ido conociendo sobre este caso son "tendenciosos" y solo tienen, a su juicio, la "intención maligna" de sembrar "sombras" sobre el PPCV y la Generalitat.

"Nadie en España se puede creer que el presidente de una Comunidad tan importante como la valenciana haya podido cometer la tontería de dejarse comprar por tres trajes", ha aseverado.