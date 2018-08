CiU pide al PSOE elecciones anticipadas o una moción de confianza

Política

14/05/2010

El portavoz de los catalanes ha pedido al grupo socialista que elija entre esas opciones o que cambie de candidato a la Presidencia por la "incuestionable" debilidad política de Zapatero.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha instado hoy al grupo socialista en la Cámara baja a que ante la "incuestionable" debilidad política del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, promueva una moción de confianza, un adelanto electoral o un cambio de candidato a la Presidencia.

Parece difícil que se produzcan las tres cosas, ha añadido Duran Lleida en declaraciones a periodistas.

El portavoz de CiU en el Congreso ha considerado además que el líder de la oposición, Mariano Rajoy, perdería una moción de censura si la planteara, porque los grupos de izquierdas y otras formaciones apoyarían al Gobierno, y ha explicado que su grupo tampoco tiene confianza en la alternativa económica que presenta el PP.

Ha afirmado que políticamente hablando hay un antes y un después de esta semana, de la que el Ejecutivo ha salido "tremendamente debilitado" no sólo por haber sido protagonista de una reforma histórica de derechos sociales, sino también porque se ha visto obligado a hacerla porque se lo imponen desde Bruselas.

Esa debilidad del Ejecutivo y de su presidente, ha proseguido, afecta la credibilidad de los mercados y también de la economía.

Ha indicado que su grupo aún no ha decidido si apoyará las medidas para la reducción del déficit cuando lleguen al Congreso y no lo hará hasta que conozca "la letra pequeña" y ha insistido en que a CiU hay cosas que no le gustan y que hacen difícil su voto favorable como la congelación de las pensiones o la rebaja del precio de los medicamentos, que afectará negativamente a la industria farmacéutica catalana.