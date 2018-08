Política

Otegi: 'Dijimos que volveríamos y hoy venimos a cumplir esta promesa'

Agencias | Redacción

30/06/2016

Otegi ha explicado que, para él, "es un día importante porque hacía muchos años que no entraba por esta puerta, no porque no tuviéramos voluntad o votos para hacerlo, sino porque no nos dejaban".

Maneiro: 'Otegi no puede presentarse porque mantiene su apoyo a ETA' Otegi: 'El único juez que decide' quién es lehendakari 'es la gente' Otegi: 'La independencia debe servir para vivir mejor' Vídeos (1) Otegi dice que hay impedimentos estructurales para democratizar España El presidente de Sortu, Arnaldo Otegi, ha acudido este jueves al Parlamento Vasco para reunirse con el grupo parlamentario de EH Bildu, y ha recordado que desde el año 2005 no entraba en la Cámara autonómica, "no porque no tuviéramos voluntad o votos para hacerlo, sino porque no nos dejaban entrar". "Cuando nos expulsaron de este Parlamento, dijimos que volveríamos y hoy venimos algunos a cumplir esta promesa", ha insistido. En declaraciones a los medios de comunicación en la entrada en la Cámara vasca, Otegi ha explicado que, para él, "es un día importante porque hacía muchos años que no entraba por esta puerta, no porque no tuviéramos voluntad o votos para hacerlo, sino porque no nos dejaban entrar". Según ha explicado, el motivo de su visita es una reunión con el grupo parlamentario de EH Bildu para "agradecerles enormemente el mucho y buen trabajo que están desarrollando y para escuchar lo que me tengan que aportar, conocer cuál ha sido su trabajo parlamentario". "Yo trataré de aportar lo que creo que debe ser ahora mismo un análisis sereno de la situación política en nuestro país", ha concluido. El presidente de Sortu, Arnaldo Otegi, junto a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria. Foto: EFE TRAS LAS ELECCIONES GENERALES El candidato a lehendakari ha asegurado que los resultados de la coalición no han sido buenos desde el punto de vista cuantitativo y ha dicho que tras estas elecciones ha quedado claro que "el Estado Español no se va a democratizar". Ha opinado que una de las razones de la pérdida de apoyos de su coalición es que "se ha puesto el marco España frente al marco Euskal Herria" y los votantes han entendido que "lo que estaba en juego era el cambio de gobierno en Madrid". En este sentido, se ha mostrado convencido de que "mucha gente que apoyará masivamente al independentismo de izquierdas en las autonómicas" dirigió su voto el domingo a tratar de impedir que Mariano Rajoy fuese reelegido presidente. OPORTUNIDAD PARA LA AUTODETERMINACIÓN Otegi ha opinado que los resultados en Euskadi abren una oportunidad al acuerdo entre los sectores que apuestan por el cambio social y por avanzar hacia la autodeterminación. "Lo que no es posible en el Estado, sí que lo es en Euskal Herria porque hay condiciones y relación de fuerzas para el cambio social y para recuperar la soberanía", ha subrayado Otegi, quien se ha mostrado por ello "relativamente tranquilo". El presidente de Sortu, Arnaldo Otegi, reunido con los parlamentarios de EH Bildu. Foto: EFE Preguntado por si la izquierda abertzale debe profundizar en la autocrítica por la pérdida de apoyos, Otegi ha dicho tener la impresión de que "EH Bildu lleva demasiado tiempo hablando de ella misma y de sus autocríticas". Aunque ha recalcado que es evidente que la izquierda abertzale "algo habrá hecho mal para no conectar con la gente en los últimos tiempos", Otegi ha insistido en que "ha llegado el momento de hablar al país y de ofrecerle una alternativa concreta" porque "no se puede pasar la vida haciendo autocrítica". El candidato a lehendakari, que no teme una división interna dentro de la izquierda abertzale, también ha considerado que será difícil que sea inhabilitado como aspirante a presidente vasco en las elecciones autonómicas, aunque no ha descartado la posibilidad de que se diseñe "una ingeniería jurídica" expresamente para él.

