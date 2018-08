Cañete se siente 'plenamente legitimado' para seguir en su cargo

Política

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía ha asegurado que no ha incurrido "en ningún conflicto de intereses" y ha cumplido "escrupulosamente" el código de conducta.

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha dicho hoy que se siente "plenamente legitimado" para seguir en su cargo en el Ejecutivo comunitario, y ha asegurado que no ha incurrido "en ningún conflicto de intereses" y ha cumplido "escrupulosamente" el código de conducta.

"Mi actuación como comisario es intachable, (...) me siento plenamente legitimado para seguir en mi cargo", ha afirmado Arias Cañete a los medios de comunicación al terminar su comparecencia, a puerta cerrada, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara.

Arias Cañete respondió así ante los medios a la petición de varios grupos parlamentarios, entre ellos los socialistas, los Verdes, la Izquierda Unitaria Europea y el Grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa (EFDD), que le instaron a dimitir.

En su comparecencia, en la que ha respondido a 29 preguntas centradas en casos como el de Acuamed, la presencia de su esposa, Micaela Domecq, en los papeles de Panamá y la mina de uranio proyectada en Salamanca, Arias Cañete se ha defendido ante los eurodiputados.

En el caso de Acuamed, Cañete ha afirmado que es "simplemente falso" que condonara una deuda de 40 millones a FCC, porque su "única intervención en el caso" fue el 24 de febrero de 2014 la "conveniencia de pedir un informe jurídico para que se pudiera conocer la base sólida que tenía la empresa para una mejor defensa de sus intereses".

"No he participado en ninguna negociación posterior", ha afirmado Arias Cañete, quien ha abandonado su cargo como ministro de Agricultura en abril de ese mismo año.

El comisario ha dicho que "no es necesario" presentar los informes técnicos del Ministerio de Agricultura, puesto que "el secreto del sumario se ha levantado y los documentos que ya existen están disponibles".

Respecto a la presencia autorizada de su esposa en las cuentas de la compañía Rinconada Investments Group, una información filtrada en los papeles de Panamá, Arias Cañete ha afirmado que esta compañía estuvo activa hasta 2010, por lo que no incurrió "en ningún conflicto de intereses".

"Pude verificar que esta compañía y la cuenta que tenía mi mujer se había cancelado en 2010, como aparece en la página del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación", ha asegurado.

Sobre el caso de la instalación de la mina en el municipio de Retortillo, el comisario ha defendido que "ha sido un procedimiento que ha seguido las reglas de tramitación del tratado Euratom por funcionarios absolutamente independientes".

"No ha habido instrucciones de ninguna especie y no he tenido ningún encuentro, ni yo ni nadie de mi gabinete, con el señor (Manuel) Lamela", ha afirmado Cañete, en relación a las supuestas gestiones que realizó el que fue su asesor en favor de la empresa Berkeley para que instalara una mina de uranio en Retortillo (Salamanca).

Por otro lado, Cañete ha defendido que durante su carrera política, en el sector privado ha presidido "dos compañías españolas", una en Ceuta y la otra en Gran Canaria, con socios en Holanda y "domicilio social en la Unió Europea (UE), lo que, en su opinión "en el mercado interior es una situación absolutamente normal".