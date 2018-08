Política

Entrevista en ETB

Basagoiti: "Hay que desconectar a ETA de la máquina de la UVI"

Redacción

19/05/2010

El presidente del PP vasco descarta cualquier tipo de diálogo con ETA y pide seguir "actuando como hasta ahora" y que la izquierda abertzale no pueda presentarse a las elecciones.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha asegurado que "el único canal que debe tener ETA hoy día es el canal del desagüe, ningún otro más", y que el PSE cuenta con su apoyo "leal y responsable" para acabar con el terrorismo.

Entrevistado en ETB-2, Basagoiti se ha referido a la polémica sobre un posible canal de comunicación entre ETA y el Gobierno. "No es que no me fíe, es que no me gustan mucho las declaraciones sobre ETA, ni las valoraciones, ni como se califica a negociación", ha asegurado.

En este sentido, ha destacado que no quiere "pruebas" de que no hay negociación, sino "que los hechos vayan demostrando que el camino es el que se ha seguido este año", y que "todas las instituciones y todos los partidos van en ese camino".

A su juicio, "es fundamental no meter la pata, ahora no se puede cagar, porque ETA está en dificultades y hay que seguir aplicando lo que funcionaba" para "desconectarle de la máquina de la UVI y que se acabe muriendo". "Y la mejor desconexión es no darle ninguna esperanza", ha añadido, ya que "se ha demostrado que cualquier tipo de diálogo ha servido para que esta gente crea que tiene razón".

"La gente no se da cuenta de que estamos en el 2010, ya no valen fórmulas de los 80 ni los 90", ha subrayado.

Para el líder de los populares vascos si a ETA no le deja "ni una sola rendija" ni se le da "oxígeno", y "se sigue aplicando todo lo que se está haciendo y "no se presentan a las próximas elecciones porque el Gobierno no les deja", entonces "podremos ver el final del terrorismo".

"Estamos en un momento crucial, con una ETA débil" y hay que darle "la puntilla", ha dicho.