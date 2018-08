Política

SOCIÓMETRO DEL GOBIERNO VASCO

El apoyo a la independencia sube hasta el 23% en la CAV

13/07/2016

13/07/2016

Respecto a la última medición, el porcentaje de ciudadanos favorables a la independencia ha subido cuatro puntos. Un 72% cree que se debe llevar a cabo un 'cambio total' en la política española.

Un 36% de los ciudadanos de la CAV se muestra contrario a la independencia, frente al 23% que se declara favorable, lo que supone un ascenso de cuatro puntos respecto a la última medición realizada en los dos primeros meses del año, fecha en que se empezó a medir este indicador en el Sociómetro que elabora el Gobierno Vasco.

El Ejecutivo autonómico ha dado a conocer este miércoles los datos de su estudio 'Sociómetro Vasco 61' sobre la actitud de los vascos ante el futuro, la imagen del futuro y los retos que enfrenta Euskadi, elaborado en base a 2.310 entrevistas realizadas entre el 23 de mayo y el 2 de junio.

El Sociómetro indica que un 26% de los encuestados se considera únicamente vasco, un 18% más vasco que español, un 33%, tanto vasco como español, un 4% más español que vasco, otro 4% únicamente español y un 14% no sabe o no contesta.

Por otro lado, la ciudadanía vasca aprueba la gestión del Gobierno Vasco -5,5, en una escala de 0 a 10-, mejorando significativamente la valoración de 2010 cuando recibió un 4,5. La valoración global de la gestión del Gobierno de Rajoy en funciones es mucho más negativa y recibe un 2,4.

El Sociómetro destaca que la valoración de los partidos políticos y de los líderes políticos se ha mantenido estable a lo largo de los cuatro años de la presente legislatura. "La variabilidad en la simpatía de los partidos políticos y en la valoración de los líderes políticos es de unas pocas décimas", subraya.

Cambio en la política

Un 43% de los encuestados creen que es necesario un cambio "pero no total" en la vida política vasca, mientras que un 37% cree que el cambio debe ser "total". Un 13% no quiere cambio y el 7% no contesta. Los datos varían cuando se pregunta por la política española y un 72% cree que se debe llevar a cabo un "cambio total".

Además, la percepción positiva de la situación económica vasca continúa la tendencia al alza que se mantiene desde 2013, aunque todavía está lejos de alcanzar los valores anteriores a 2008, previos a la crisis. La percepción positiva de la situación económica era del 20% en 2013 y ha ascendido al 42% en la actualidad.

Los problemas relacionados con el mercado laboral (un 80% los menciona entre los tres principales problemas) siguen siendo los que más preocupan a la ciudadanía vasca.