Otegi presenta a su equipo 'para crear una propuesta de país'

AGENCIAS | REDACCIÓN

20/07/2016

Elena Franco, Iñigo Iruin y David Fernández son algunos de los componentes de este 'equipo abierto a nuevas incorporaciones'. 'Escucharán al país' y elaborarán una propuesta para septiembre.

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Arnaldo Otegi, ha presentado al grupo de trabajo con el que busca elaborar una "propuesta de país" que sea "seria y sólida" de cara al mes de septiembre. La exdiputada foral de Hacienda, Helena Franco, el abogado Iñigo Iruin o el dirigente de la CUP David Fernández son algunos de los componentes de este "equipo abierto a nuevas incorporaciones".



Otegi, junto a algunos de los representantes de ese grupo, cuyo lema es 'Guztion Herria Osatzeko - Por un país compartido', ha comparecido en Donostia-San Sebastián donde ha explicado que este grupo nace "desde la necesidad de que hay que escuchar, más que hablar en este país" para responder a las necesidades de la ciudadanía vasca.



El dirigente abertzale ha detallado que ha tratado de rodearse de gente que considera que en los ámbitos en que desarrollan su trabajo son "referenciales". "Son gente honesta, que ha demostrado que en su carrera profesional fuera de la política tienen un nivel de prestigio importante, para poder hacer un ofrecimiento al país y una aportación en clave positiva, constructiva y de futuro", ha destacado.



En esa línea, ha detallado que se trata de un grupo de trabajo "abierto" a nuevas incorporaciones, en el que cada componente del mismo trabajará con equipos propios y con "absoluta libertad". "Esta no es una estructura política y la gente que lo compone representa una pluralidad en términos ideológicos y políticos", ha señalado.



Una propuesta para septiembre



Otegi ha precisado que el objetivo del grupo es hacer en septiembre una propuesta que "responda al análisis político que estamos haciendo en torno a la situación actual del país". En esa línea, ha insistido en que "los problemas de este país deben resolverse aquí, más allá de las contiendas electorales, más allá de las contiendas entre siglas".



"Lo que necesita este país es un proyecto popular que sea sólido, que resuelva los problemas de la gente y del país en términos estructurales", ha defendido, al tiempo que ha insistido en que por ello ha decidido rodearse de "la mejor gente" en su ámbito.



Además, ha precisado que la propuesta que elaborará este grupo "no es un programa electoral", sino que estará "abierta al debate en términos constructivos con las diferentes fuerzas políticas, sociales y sindicales" porque "este país hay que construirlo entre todos desde bases sólidas".



"EH Bildu va a hacer un programa electoral, pero no le corresponde a este grupo de trabajo hacerlo, son dos ámbitos diferentes", ha señalado Otegi, quien ha explicado que lo que pretenden es realizar un "diagnóstico" de los diferentes ámbitos del país en términos económicos, ecológicos o de igualdad de género, entre otros. Los cuatro ejes centrales serán las personas, la naturaleza, las libertades democráticas y la identidad y la cultura.



El grupo de trabajo está conformado hasta el momento por el abogado Iñigo Iruin, la exconsejera del Gobierno Vasco Esther Larrañaga, el dirigente de la CUP David Fernández, la ex diputada foral de Hacienda Helena Franco, la periodista Oihana Etxebarrieta, la ingeniera informática Iratxe Esnaola, el ingeniero industrial José María Usatorre, y el investigador y experto en economía medioambiental Unai Pascual.