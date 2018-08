Política

Lehendakari

Patxi López espera el "gesto definitivo" de ETA; su desaparición

Redacción

23/05/2010

Ha dicho que espera que la izquierda abertzale "trabaje" para conseguir dicho gesto y que es preciso "deslegitimar esos falsos argumentos en los que hay quien quiere basar" el uso de la violencia.

El lehendakari, Patxi López, ha afirmado que espera que la izquierda abertzale "trabaje" para conseguir el "gesto definitivo" que la sociedad vasca reclama a ETA, el del anuncio de su desaparición.



En este sentido, ha insistido en que "ya no esperamos palabras, comunicados, espíritus de Anoeta o de ningún otro sitio, lo que esperamos son hechos, realidades".

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, el lehendakari ha asegurado que "lo que tenemos muy claro es que contra una banda terrorista, que es totalitaria además, hay que luchar en todos los frentes del Estado de derecho, con la eficacia de la Policía, la contundencia de la justicia o la colaboración internacional, que está siendo magnífica".

Asimismo, ha subrayado que también es preciso "deslegitimar esos falsos argumentos en los que todavía hay quien quiere basar el recurso de la violencia". En este sentido, ha considerado "terrible" los estudios realizados en los que se indican que hay "un porcentaje de casi el 15 % de jóvenes en nuestras escuelas que todavía entendían el recurso a la violencia".

Por ello, ha reiterado, es necesario ser "capaces de deslegitimar esos falsos argumentos y decir que no hay patria que merezca una vida, que no es verdad que quien asesina a alguien que piensa diferente se convierta en un héroe salvapatrias, sino que se convierte en un asesino y nada más, y que no hay argumento válido en un país democrático para recurrir a la violencia para obtener objetivos políticos".