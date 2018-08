Política

Plan anti-déficit

El Gobierno de Navarra anuncia que aplicará las medidas de Zapatero

Redacción

24/05/2010

El portavoz del Gobierno foral, Alberto Catalán, ha criticado que las medidas "llegan tarde" y que PSOE y PP son capaces de ponerse de acuerdo para ayudar a Grecia, pero no para hacerlo en España.

El consejero de Relaciones Institucionales y portavoz del Gobierno, Alberto Catalán, ha confirmado hoy que en Navarra se aplicarán las medidas aprobadas por el Gobierno central aunque pueda ser crítico con ellas y ha asegurado también que UPN será "coherente" en la votación que sobre las mismas se celebre en el Congreso.



Catalán ha indicado en conferencia de prensa que esta semana el Ejecutivo foral analizará la aplicación en Navarra del recorte del déficit público acordado por el Gobierno del PSOE porque como institución actuará "con respeto y lealtad".



Sin embargo también ha precisado que son medidas que "llegan tarde" y ha calificado de "incomprensible" que el Gobierno de la nación y el PP sean capaces de ponerse de acuerdo para ayudar a Grecia y no lo vayan a ser para las medidas que hay que aplicar en España.



Alberto Catalán no ha querido, sin embargo, decir qué hará UPN en el Congreso cuando se sometan a votación las aprobadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y al respecto ha subrayado que "serán los órganos de dirección de UPN los que decidan".



Sí que ha asegurado que UPN "es coherente, responsable y serio" y "se siente parte de España", por lo que "actuará con coherencia, seriedad y responsabilidad y poniendo el interés de Navarra por encima del interés partidista".



Y ha añadido que, desde el punto de vista del Ejecutivo foral, "una cosa es que se critiquen las medidas y otra que no se tengan que cumplir", mientras que desde el punto de vista de UPN "una cosa es que no se apoye y otra que se vote en contra".