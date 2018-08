Política

Urkullu: 'Ahora que se unen PP y Ciudadanos, nos tememos lo peor'

agencias | redacción

26/08/2016

Por su parte, el presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que su partido no irá con populares y C's "ni a heredar".

El lehendakari y candidato a la reelección por el PNV, Iñigo Urkullu, ha advertido de que es "imposible" que "por acción u omisión" el PNV apoye la "vuelta al pasado" de PP y C's, y ha llamado a responder, "dentro de un mes", a quienes "pretenden eliminar la singularidad vasca y vaciar el bienestar de Euskadi". Además, ha indicado que "ahora que se unen PP y Ciudadanos, nos tememos lo peor".

Durante su intervención, en la localidad guipuzcoana de Zarautz, en el tradicional acto con el que el PNV da inicio al curso político, Urkullu ha aprovechado la ocasión para lanzar "una advertencia seria" ante el próximo debate de investidura.

Según ha lamentado, esta legislatura "de mayoría absoluta del PP", ha sido "negativa para el autogobierno vasco", y se ha caracterizado por la "ausencia de diálogo", la "recentralización" y la "imposición".

En su opinión, esta actuación "no ha sido casualidad", sino "fruto de una estrategia que pretende socavar, poco a poco, la capacidad política" del autogobierno vasco. Según el candidato a la reelección como lehendakari, "ahora que se unen PP y Ciudadanos, nos tememos lo peor".