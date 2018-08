Política

Plan de Educación para la Paz

Oyarzabal (PP): 'El PNV no está a la altura en la lucha contra ETA'

Redacción

01/06/2010

En opinión del secretario general del PP vasco, el Gobierno de Ibarretxe no estuvo "a la altura de las circunstancias" en la lucha contra ETA y el PNV tampoco lo está en la oposición.

El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, cree que el PNV "no estuvo a la altura de las circunstancias en la lucha contra el terrorismo cuando gobernó y no lo está en la oposición".



Oyarzabal ha comparecido hoy en Vitoria-Gasteiz ante los medios de comunicación y ha sido muy crítico con la posición expresada ayer por los portavoces del PNV en la negociación del Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia.



El dirigente de los populares vascos ha dicho que hasta ahora no se había hecho "nada" en las aulas para deslegitimar el proyecto "totalitario del terrorismo y para defender el marco institucional", por lo que quienes reivindican el Plan de Paz anterior, del Gobierno de Juan José Ibarretxe, hacen un "ejercicio de fariseísmo político".



Ha criticado los dos meses en los que el Gobierno Vasco ha estado negociando con el PNV su apoyo al nuevo documento, porque ha sido una "ceremonia de la confusión" en la que el partido que preside Íñigo Urkullu ha tratado de "resituarse y de justificar el ''no'' inicial" al Plan del Gobierno del PSE.

Ha insistido en que van a estar vigilantes para que se mantengan en el documento final los "principios y objetivos" iniciales del Plan y ha pedido al Gobierno Vasco y a su lehendakari, Patxi López, que convierta este Plan en "hechos" y que no pase como con el documento del anterior Gobierno, que "se quedó en un cajón".



En este sentido, ha defendido que el Plan se ejecute a partir de septiembre y que también se aplique en otros departamentos del Gobierno.