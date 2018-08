Política

Entrevista en ETB

Erkoreka acusa a Patxi López de 'imponer medidas sin consensuar'

Redacción

03/06/2010

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados cree que el lehendakari "imita lo peor de Zapatero" al pretender aprobar "unilateralmente" unas medidas de ajuste "sin contrastar con nadie".

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha acusado hoy al lehendakari, Patxi López, de "imitar lo peor de Zapatero" y pretender "imponer unilateralmente" unas medidas de ajuste "sin consensuar y sin contrastar con nadie".

En un entrevista concedida al programa ''Egunon Euskadi'' de ETB-2, Erkoreka ha afirmado que "es palpable y evidente, para cualquier observador objetivo que se aproxime a lo que está ocurriendo", que el lehendakari "imita lo peor de Zapatero".

"Y, como con Zapatero, pretende ahora, a través de reproducción de las medidas aprobadas en el decreto Ley, las de ajuste presupuestario, imponer unilateralmente, sin contrastar con nadie, sin recabar la opinión de los demás, una decisión propia y lo va a hacer, probablemente, de modo retardado, mal, y precipitadamente, insisto", ha dicho.

A su juicio, "es cierto que convocó a diputados generales y ayuntamientos para poner en común con ellos un diagnóstico compartido en relación con la situación y estudiar la posibilidad de adaptar las previsiones de Zapatero a la singularidad vasca. Pero lo cierto es que, desde que se produzco aquella primera reunión, no ha habido más comunicaciones, no ha habido más contactos, y nos hace sospechar que Patxi López está imitando lo peor de Zapatero, la improvisación, la unilateralidad, lo tardío de las medidas, la manera de venir siempre mal y precipitadamente imponiendo unas decisiones que no están ni contrastadas ni consensuadas con nadie", ha concluido.