Política

Crisis en EB

Madrazo enviará una carta a Mikel Arana para reafirmar su dimisión

Redacción

03/06/2010

Consideraba que su dimisión había sido "aceptada y oficializada", pero "ahora es sabido que no es así", ha dicho en referencia a Mikel Arana que había señalado que la dimisión no estaba firmada.

El presidente de Ezker Batua-Berdeak, Javier Madrazo, ha afirmado hoy&' || 'nbsp; que consideraba "oficializada y aceptada" su dimisión, y ha anunciado que preparará hoy mismo su escrito de renuncia. Además, ha asegurado que su decisión "es tan sincera como firme", y ha manifestado que el lunes por la mañana pidió a la Secretaría de Organización que se "le liberara de los poderes".

Madrazo se ha referido, de esta forma, al hecho de que ayer Mikel Arana asegurara que éste no había firmado su dimisión y que no había "querido otorgar los poderes en favor del coordinador" durante una comparecencia ante los medios de comunicación en la que acusó al sector del hasta ahora presidente de EB de pretender "un golpe de Estado" al "manipular mayorías" en el Consejo Político.

En un artículo titulado ''Precisiones'', publicado en su página blog y recogido por Europa Press, Javier Madrazo recuerda que el pasado domingo hizo pública su decisión "de poner a disposición" de Ezker Batua-Berdeak el cargo de Presidente, "por razones personales, pero sin negar también motivaciones vinculadas al debate que mantiene esta organización política sobre su futuro".

En este sentido, ha asegurado que comunicó este hecho al coordinador general, Mikel Arana, por entender que era su obligación, y ha considerado "que había sido oficializada y aceptada, sin que fuera necesario ningún otro trámite, dado que se trataba de una renuncia a un puesto no ejecutivo". "Ahora he sabido que no es así y parece que es precisa una notificación", ha señalado.

Madrazo ha asegurado que no tiene "inconveniente alguno" en hacerlo y ha anunciado que hoy mismo preparará un escrito, que remitirá a Arana "para que quede constancia a todos los efectos". "Mi decisión es tan sincera como firme, tal y como afirmé el pasado domingo. Creo que es una medida positiva para mí personalmente y también para Ezker Batua-Berdeak. En otro caso, no hubiera dado este paso", ha aseverado.