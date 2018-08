Política

Formación de gobierno

Sánchez hablará con los partidos sobre una alternativa a Rajoy

Agencias |Redacción

05/09/2016

También ha asegurado que no se está postulando para liderar una alternativa. El rey Felipe VI, por otra parte, ha anunciado que no iniciará una nueva ronda de consultas con los partidos.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que abrirá una ronda de consultas con representantes de todas las fuerzas políticas, excepto EH Bildu, para encontrar "entre todos una solución al fracaso de la investidura de Mariano Rajoy y al atasco político".

En rueda de prensa después de una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, el líder del PSOE ha asegurado que no se está "postulando para liderar una alternativa", "entre otras cosas" porque aún no sabe cuál es la posición del resto de fuerzas políticas, pero no ha descartado ninguna solución. Y ha insistido en que el PSOE no va a hacer presidente a Mariano Rajoy.

Lo que sí ha garantizado es que el PSOE "no va a liderar otra investidura fallida" y que su partido actuará "con mucha generosidad" y sin crear "falsas expectativas". También ha pedido a Ciudadanos y Podemos accedan a hablar, igual que él va a hablar con el PP.

El rey no hará de momento nuevas consultas

Por su parte, el rey Felipe VI ha decidido "no iniciar por el momento" nuevas consultas con los partidos sobre la formación de Gobierno. Sin embargo, les ha instado a "dialogar" y "concertar" para evitar una nueva convocatoria electoral, ha informado la Casa del Rey en un comunicado.

