Política

Entrevista en Radio Euskadi

Madrazo: 'No me siento representado en ningún sector'

Redacción

05/06/2010

Madrazo, que no estará en la reunión de este lunes en la que las dos corrientes de EB trataran de acercar posturas, ha pedido a sus compañeros que hagan "un esfuerzo" para alcanzar un acuerdo.

El ex presidente de Ezker Batua, Javier Madrazo, ha afirmado que no se siente "representado por ningún sector" de los dos bandos existentes en este partido "por mucho que apelliden a uno de los sectores con mi propio apellido".



En una entrevista en Radio Euskadi, Madrazo ha considerado una "simplificación" el referirse a las dos corrientes de EB como los partidarios de él mismo o del actual coordinador general, Mikel Arana.



Las desavenencias entre ambas sensibilidades se agravaron en el Consejo Político del 21 de mayo, cuando el sector de Madrazo sustituyó a nueve de sus miembros.



Madrazo ha pedido a sus compañeros de partido que hagan "un esfuerzo" para alcanzar un acuerdo, que "todos se dejen pelos en la gatera" y que no acudan a la reunión de este lunes -en la que ambos sectores trataran de acercar posturas- "con condiciones previas de partida".



El ex presidente de EB ha aclarado que él no estará presente en la citada reunión porque "no me siento representado por ningún sector y no tampoco represento a ningún sector". "



Madrazo ha asegurado que "es más lo que nos une que lo que nos separa" y ha deseado que en la reunión del lunes "prime la racionalidad y la sensatez" para poder alcanzar "espacios de entendimiento".



Madrazo ha aclarado que su renuncia a la Presidencia de EB no implica su retiro de la política porque para él "la política es un compromiso, una vocación y tiene que durar toda la vida".