Política

Ronda de reuniones del PNV

Elkarrekin Podemos traslada al PNV que hará una oposición 'activa'

AGENCIAS | REDACCIÓN

30/09/2016

La coalición de izquierdas no descarta "llegar a acuerdos puntuales" con el PNV.

Elkarrekin Podemos ha trasladado al PNV su intención de permanecer en la oposición "activa" en el Parlamento Vasco, si bien esto no supone que "no se pueda llegar a acuerdos puntuales sobre cuestiones concretas", como el autogobierno o paz y convivencia, con distintas fuerzas, incluida la formación jeltzale.

La candidata de Elkarrekin Podemos a lehendakari, Pilar Zalaba, y la secretaria general de Podemos en Euskadi, Nagua Alba, se han reunido este viernes con el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, y el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, dentro de la ronda de contactos que ha iniciado la formación jeltzale tras las elecciones con el objetivo de sondear la posibilidad de alcanzar posibles acuerdos de cara a la conformación del nuevo Gobierno Vasco.

Durante este encuentro, que la dirigente de Podemos ha calificado de "cordial y positivo", Alba y Zabala han trasladado a los dirigentes del PNV que el "lugar" de Elkarrekin Podemos durante la próxima legislatura "es la oposición" y, por tanto, "vamos a trabajar para que se den pasos para avanzar tanto social como democráticamente en Euskadi".

Según ha explicado la secretaria general de Podemos, en declaraciones a los medios al término de la reunión, no obstante, han comunicado a Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar que "esto no quiere decir que no vayamos a poder llegar a acuerdos puntuales sobre cuestiones concretas como la profundización en nuestro autogobierno o la paz y la convivencia, con distintas fuerzas, incluido el PNV".

Posteriormente, la formación morada ha hecho público un comunicado en el que reitera su convicción de que "en Euskadi hacen falta políticas audaces y más sociales" y añade que, "atendiendo a ese principio, Elkarrekin Podemos tratará de arrastrar hacia posiciones más avanzadas todos los acuerdos a los que llegue".

Por su parte, el PNV ha señalado que respeta la decisión de Elkarrekin Podemos de ser oposición y ha afirmado que no ve "imposibilidad" de alcanzar acuerdos puntuales con esta coalición en ámbitos como el social u otros que se puedan plantear durante la legislatura, según han manifestado fuentes de la formación jeltzale a Europa Press.

El PNV inició esta ronda de contactos este pasado jueves con un encuentro con EH Bildu. Tras la reunión de este viernes con Elkarrekin Podemos, seguirá un nuevo encuentro el lunes con el PSE-EE y un cuarto y último el martes con el PP.