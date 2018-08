Política

Presentación de un libro

Aznar alerta de las 'falsas expectativas' de ETA

Redacción

14/06/2010

A juicio del ex presidente del Gobierno, "no todas las ideas son legítimas en democracia, aunque se expresen al margen de la violencia".

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha pedido hoy obviar las "operaciones de distracción" y el "juego" de "falsas expectativas" del entorno de ETA para llegar a una negociación, ya que son "un plato recalentado en la cocina" de ETA.

Aznar ha pronunciado estas palabras en el acto de presentación del libro del diputado del PP Ignacio Cosidó, España, camino de libertad, editado por ''Gota a Gota'', sello de la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES).

Acompañado por el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, y por los demás ex ministros de Interior en su etapa al frente del Gobierno, Jaime Mayor Oreja y Ángel Acebes, el ex presidente ha pedido que "aquellos que ni condenan el terrorismo ni renuncian a su proyecto totalitario" no lleguen a las instituciones.

Porque, a su juicio, "no todas las ideas son legítimas en democracia, aunque se expresen al margen de la violencia".

Habrá elecciones municipales en el País Vasco a finales de mayo del año que viene, y por ello, Aznar ha instado a rechazar que la idea de que "los cómplices del terrorismo" serán "los que van a traer la paz", ya que eso supone "una verdadera afrenta a las víctimas y a tantos que han trabajado y siguen trabajando" por la libertad y la seguridad.