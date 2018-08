Política

Pitada himno

Santiago Espot declarará de nuevo el lunes por la pitada al himno

Agencias | Redacción

07/11/2016

El presidente de Catalunya Espot volverá el lunes porque su abogado ha argumentado que, al no tener acceso al sumario, no ha podido preparar su defensa.

El presidente de Catalunya Acció, Santiago Espot, citado a declarar este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por promover la pitada al himno español durante la última final de la Copa del Rey, deberá volver al juzgado el próximo lunes tras manifestar su abogado que aún no había tenido acceso al sumario y no había podido preparar su defensa.

"Yo lo he manifestado en muchas ocasiones, ejercí mi legítimo derecho a la libertad de expresión reconocido por los Derechos Universales, y eso es algo por lo que siempre voy a dar la cara y siempre voy a dar las explicaciones delante de la opinión pública", ha explicado.

Catalunya Acció fue una de las organizaciones independentistas que repartió 10.000 silbatos entre los asistentes a la final para instigarles a participar en la pitada, convocada a favor de la independencia y en contra de lo que consideraban símbolos españoles opuestos a Cataluña.

Andreu archivó dos veces la causa, iniciada a raíz de una querella de Manos Limpias, al entender que la pitada no supuso delitos y que los hechos no se podían atribuir a personas jurídicas, en vista de que la querella se dirigía contra los clubes de fútbol y varias asociaciones independentistas como Catalunya Acció, Plataforma pel Dret a Decidir o Units per Declarar la Independencia de Catalunya.

Sin embargo, la Sala de lo Penal le obligó a reabrirla al considerar que los hechos pueden ser delictivos atendiendo al "ambiente institucional" derivado de las aspiraciones independentistas del gobierno catalán.

