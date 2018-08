Política

Prisión para seis alsasuarras

Barkos dice que se debían haber evitado las detenciones de Alsasua

AGENCIAS | REDACCIÓN

15/11/2016

La presidenta del Gobierno de Navarra considera "innecesaria" la operación policial de la Guardia Civil, "porque se les podría haber llamado a declarar sin detenerles".

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha considerado que fue "innecesaria la situación que se produjo este lunes" con la detención de ocho personas en Alsasua en relación con la agresión sufrida por dos guardias civiles. Barkos cree que se les podría haber llamado a declarar sin detenciones.

Ha aclarado que esta es una posición que adopta "con la misma convicción y contundencia" con la que el pasado 15 de octubre visitó en el hospital a uno de los agentes heridos.

"Cuando un hecho es innecesario, el subrayarlo supone algo que no debe dejar de hacerse", ha explicado Uxue Barkos en una comisión en el Parlamento de Navarra, en la que ha señalado que su "responsabilidad está primero en velar por el interés general de la ciudadanía, segundo por la seguridad física, y tercero por la seguridad jurídica de la ciudadanía".

"Lo que me interesa, me preocupa y me ocupa es la ciudadanía de Alsasua y por extensión el conjunto de la ciudadanía navarra, y no voy a cejar en la defensa de los derechos más básicos de la ciudadanía navarra", ha afirmado.

Además, Uxue Barkos ha subrayado que "en el mismo momento de los hechos" el Gobierno hizo pública una declaración que "no deja lugar a dudas" sobre la condena del Ejecutivo por la agresión.

"El Gobierno de Navarra ya había hablado de manera expresa, clara y contundente, sin el menor resquicio de cuál es su posición. Ya habíamos hecho una valoración en tiempo y forma, por el respeto a la mayoría de la ciudadanía navarra", ha afirmado.

Así, ha criticado que primero UPN y luego el PPN pidieran la comparecencia del Gobierno en el Parlamento para pedirle una valoración sobre la agresión, poniendo "en duda" que el Ejecutivo se hubiera posicionado ya contra la agresión.

"El Gobierno ha estado donde debía estar, con la mayoría de la sociedad navarra, y con la sociedad alsasuarra. Y este Gobierno no va a cejar en su trabajo para la promoción de valores de respeto y de una cultura de paz de modo que entre todos podamos avanzar hacia una convivencia real, justa y verdadera", ha afirmado.

Beaumont habla de "exageración"

Además, Uxue Barkos ha avalado a la consejera María José Beaumont afirmando que "ni Beaumont ni nadie en este Gobierno ha cuestionado que se tuvieran que realizar las declaraciones -de las personas ayer detenidas- en la Audiencia Nacional, sino el modo en que se produce esa situación, en este caso en forma de detención".

"Podía llamarse a declarar a esas personas sin necesidad de las detenciones, absolutamente. Además hemos asistido a la declaración voluntaria de dos personas más ante la Audiencia Nacional", ha apuntado.

María José Beaumont ha considerado esta mañana "una exageración" calificar de delito de terrorismo el altercado de Alsasua.

Beaumont ha recordado en declaraciones a los periodistas que el atestado de la Policía Foral habla lesiones y atentado a la autoridad, y el complementario de la propia Guardia Civil, y también así lo manifestó entonces el ministro de Interior, de un delito de odio.

"Por tanto, a parte de lo que diga yo, que me ratifico, no lo digo yo sola", ha subrayado la consejera, quien como abogada de profesión ha apuntado que se trata de "una discrepancia estrictamente jurídica" con la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

El portavoz del Gobierno Vasco en funciones, Josu Erkoreka, se ha pronunciado en la misma línea y ha considerado "sorprendente" que después de que el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el propio Instituto Armado relacionaran con un posible delito de "odio" la agresión de Alsasua, la Audiencia Nacional investigue ahora estos hechos como un presunto delito terrorista.

Erkoreka ha subrayado que "choca y llama la atención" que después de aquellas primeras tomas de posición, la Audiencia Nacional haya adoptado ahora esta vía.

