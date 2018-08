Política

Acuerdo EA-Izquierda Abertzale

PSE y PP califican el acuerdo de 'suicidio político' o 'paranoia'

Redacción

21/06/2010

La mayoría de partidos políticos ha criticado el acuerdo firmado ayer por Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale. Hasta el momento, solo NaBai ha visto en él un paso más.

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha afirmado hoy que espera que Eusko Alkartasuna no cometa "la irresponsabilidad" de "dar cobertura con sus siglas" a la izquierda abertzale ilegalizada, que "busca todos los mecanismos para estar en las elecciones".

En declaraciones a Radio Euskadi, Ares ha indicado que, si desde EA "cometieran esta irresponsabilidad", sería "una situación grave que tendríamos que abordar y afrontar en ese momento".



El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha considerado que EA ha escenificado su "suicidio político directamente", ya que "podrán mantener las siglas pero han sido absolutamente fagocitados".



Además, ha afirmado que el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, "peca probablemente de un excesivo optimismo" cuando hace una reflexión "equivocada" al considerar que se ha producido "un cambio radical" en la izquierda abertzale.

El presidente del PSE, Jesús Eguiguren, ha defendido sus tesis sobre la izquierda abertzale y ETA y, a pesar de las críticas dentro de su propio partido, ha advertido que "a veces, al principio, parece que uno ha dicho una barbaridad y ha metido la pata y pasa un poco de tiempo y resulta que tiene razón. O sea, que yo soy de esos".

Así, ha aclarado que lo que plantea es que "si todo eso que dicen lo hacen, pues entonces las instituciones vascas ya estudiarán fórmulas para de alguna forma ir resolviendo las consecuencias y las heridas que ha dejado el terrorismo".

Eguiguren, además, considera que el acuerdo suscrito&' || 'nbsp; "no fue un gran avance, salvo en su esquema y su mundo". "Lo de ayer, digamos que para nosotros no tiene ninguna importancia. Para ellos tiene algo de importancia porque es como si Batasuna se hubiera fortalecido un poquito más con la compañía de otro partido para hacer lo que tiene que hacer", ha indicado.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha dicho que el documento hecho público ayer por la izquierda abertzale y EA es "una paranoia" porque plantea "independencia o asesinato". Además, ha manifestado que no se le debe "colar ni una" al Estado de Derecho en las próximas elecciones y se debe concienciar a la ciudadanía de que "ésta no es una guerra, ni hay dos bandos".

En una entrevista concedida a RNE, Basagoiti ha señalado que el acuerdo entre la izquierda abertzale y EA "es una paranoia" porque no hay "condena a ETA", equipara "todas las violencias, queriéndonos decir que son lo mismo las víctimas que los verdugos, intentándonos decir la mentira de que aquí hay víctimas por las dos partes, o que hay dos violencias, la del Estado y la de ellos".

El portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, ha afirmado hoy&' || 'nbsp; que el acuerdo suscrito ayer entre la izquierda abertzale y Eusko Alkartasuna supone "una aberración política, social y humana" y&' || 'nbsp; ha criticado que "se vuelva a dar oxigeno a ETA y a su entorno, como se hizo antes con el pacto de Estella o con las treguas trampa".

Alberto Catalán ha señalado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que "mientras no desaparezca ETA o no se condenen sus actos terroristas no cabe ningún tipo de contemplación con los terroristas" y lamentó que el acuerdo suscrito ayer "demuestra que el nacionalismo vasco está totalmente alejado del interés general de la sociedad navarra y de la sociedad española".

La mayoría de los partidos navarros echan en falta en el acuerdo alcanzado ayer entre EA y la izquierda abertzale una exigencia a ETA de que abandone las armas y opinan que no aporta nada nuevo, salvo Nafarroa Bai que ve en él un "paso más en el proceso político de normalización política".

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha considerado el acto celebrado conjuntamente por EA y la izquierda abertzale como un "despropósito y un insulto a la ciudadanía" que, además, debería haber sido prohibido.

Maneiro, en un comunicado, ha afirmado que "el tan manido foro soberanista no ha esperado al fin de ETA, tal como prometieron, sino que se ha configurado cuando existe aún la amenaza terrorista", lo que a su juicio constituye el "suicidio político de EA y el penúltimo intento de los ''batasunos'' para estar presentes en las instituciones vascas sin haber ni siquiera criticado la existencia de ETA".



La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha dicho que no va a permitir que ningún dirigente del PP dé una sola lección a ningún socialista vasco y tras insistir que "la posición del PSOE no es en absoluto la que defiende Eguiguren", ha asegurado que su partido no tiene previsto sancionar al presidente del PSE por sus últimas declaraciones.

Ha añadido que no permitirá que "nadie ponga en cuestión cuál es la determinación en la lucha antiterrorista histórica del PSOE y especialmente del PSOE".