Multitudinaria comparecencia en Alsasua en apoyo de los detenidos

19/11/2016

Han realizado un llamamiento a los habitantes para que tomen parte en la manifestación convocada para el sábado que viene cuyo único lema será 'Altsasu'.

Alsasua ha sido hoy testigo de una comparecencia multitudinaria en la que han tomado parte cientos de vecinos de la localidad, entre los que se encontraban familiares y amigos de los detenidos por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas, cuyo objetivo ha sido mostrar su respaldo a los arrestados y realizar un llamamiento a la ciudadanía para que tomen parte en la manifestación convocada para el próximo sábado, 26 de noviembre. Dicha manifestación será silenciosa, saldrá a las 13:00 horas y llevará como único lema 'Altsasu'.

Durante la rueda de prensa, realizada este mediodía en la explanada del centro cultural Iortia de la localidad, también ha tomado parte el alcalde de Alsasua, Javier Ollo, quien ha mostrado su "respeto a la decisiones judiciales" si bien ha manifestado se "desacuerdo" con la calificación penal de los hechos "como delito de terrorismo". De la misma manera, ha considerado las detenciones y las medidas cautelares practicadas como "totalmente innecesarias".

Los detenidos por los hechos de Alsasua podrían recibir penas de entre 10 y 15 años de prisión, si les terminan condenando por un delito de lesiones terroristas. Siete de los nueve continúan en prisión.

"Hemos sido testigos de un continuo sinsentido" tras "unos hechos que lamentamos profundamente y que nunca debieron ocurrir", ha declarado Ollo que ha expresado la solidaridad del Consistorio hacia "todas las personas que se han visto afectadas por ello" a la vez que ha agradecido al "conjunto del pueblo de Alsasua la actitud ejemplar que está demostrando".

El alcalde ha hecho suyo "el sentir de las familias de las personas detenidas" las cuales "se sienten indefensas, desamparadas y muy preocupadas por el futuro de sus hijos e hijas ante el sobredimensionamiento de los hechos y ante la posibilidad de cumplimiento de penas desproporcionadas al haberse calificado los hechos como acto terrorista".

Por todo ello, ha pedido el amparo de las instituciones navarras para "que esos hechos sean juzgados en el Juzgado de instrucción nº3 de Pamplona, donde comenzó la instrucción y donde figura el informe de la Policía Foral".

Ollo ha rechazado "la imagen que se ha trasladado" de Alsasua que "nada tiene que ver con la realidad". "Alsasua es un pueblo trabajador, con historia, con una cultura privilegiada y un pueblo diverso que sabe convivir en esa diversidad y que la concibe como una riqueza", ha asegurado.

Los familiares, "deshechos y preocupados"

En la rueda de prensa se ha leído un comunicado de las familias de los detenidos en el que han afirmado que están "deshechas y muy preocupadas". "No entendemos las detenciones cuando voluntariamente se habían personado para declarar en diversas ocasiones" ni "la aplicación de unas medidas cautelares que consideramos exageradamente desproporcionadas y fuera de toda lógica", han continuado. Las familias han asegurado que "el riesgo de fuga es nulo" ya que "la voluntad de nuestros hijos e hijas y la nuestra es que estén en casa retomando su día a día, forjándose un futuro".

Asimismo, han agradecido "el apoyo recibido y las muestras de solidaridad" de los vecinos de la localidad y han destacado el "carácter cívico de esta respuesta que es ejemplo".

Por su parte, desde la plataforma ciudadana Altsasuarra eta harro han reprochado que "la imagen de nuestro pueblo y la vida de nuestros vecinos está siendo fuertemente dañada y no hay ninguna rectificación al respecto". "El pueblo está destrozado, se nos ha señalado, difamado, criminalizado, y no sabemos exactamente qué más consecuencias puede tener esto", han añadido. "Lo que en otro lugar no pasaría como trifulca de bar aquí lo quieren presentar como terrorismo", han continuado desde la plataforma que ha criticado que "estamos asistiendo a un agravio indiscriminado".