Política

DESARME DE ETA

Los cinco detenidos en Luhuso quedan en libertad bajo control judicial

AGENCIAS | REDACCIÓN

20/12/2016

El juez les imputa un delito por tenencia y transporte de armas y explosivos.

El juez de la Audiencia de París ha decretado la puesta en libertad bajo control judicial de Txetx Etcheverri, Béatrice Molle-Haran, Michel Bergouignan, Michel Berhokoirigoin y Stéphane Etchegaray 'Etxe', detenidos el pasado viernes en Luhuso (Lapurdi) cuando pretendían participar en el proceso desarme de ETA.

Tal y como había solicitado la Fiscalía francesa, el juez les imputa un delito de tenencia y transporte de armas y explosivos, y de tener relación con ETA. Sin embargo, les retira la acusación de "asociación de malhechores".

Según ha establecido el juez, no podrán salir del Estado francés y no podrán tener armas. Además, los cinco no podrán mantener relación entre ellos mientras dure la instrucción.

El coordinador del movimiento Bizi Txetx Etcheverri, la periodista Béatrice Molle-Haran, el empresario Michel Bergouignan, el expresidente de la Cámara Agraria de Iparralde Michel Berhokoirigoin y el camara Stéphane Etchegaray 'Etxe' son personas conocidas de la sociedad civil de Iparralde que participaban en el proceso de desarme de ETA.

Dos de ellos, Berhocoirigoin y Etcheverry, habían firmado antes de las detenciones un comunicado junto con el presidente de honor de la Liga francesa de Derechos Humanos, Michel Tubiana, en el que aseguraban que iban a participar en una operación de destrucción de parte del arsenal de ETA.