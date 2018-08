Política

Reunión

Montilla y Mas aplazan la cumbre y el pleno hasta tener la sentencia

Redacción

30/06/2010

El presidente de la Generalitat y el presidente de CiU han pospuesto el calendario de las acciones de respuesta a los recortes del Estatut, salvo la manifestación unitaria del 10 de julio.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, y el presidente de CiU, Artur Mas, han acordado aplazar, hasta disponer de todo el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, la cumbre catalana y el pleno extraordinario que iba a celebrarse para articular una respuesta.

Montilla y Mas se han reunido por espacio de una hora en el despacho del presidente catalán en el Parlament, donde hoy se desarrolla una sesión plenaria.

La tardanza del TC en hacer pública toda la argumentación jurídica de su sentencia ha obligado a ambos líderes catalanes a posponer el calendario de las acciones de respuesta a los recortes del Estatut, salvo la manifestación unitaria de protesta, cuya convocatoria se mantiene para el sábado 10 de julio.

Inicialmente, estaba previsto celebrar una cumbre de líderes políticos catalanes en el Palau de la Generalitat, mañana por la tarde, para preparar la reacción al terremoto político causado por el TC, y también se preveía convocan un pleno extraordinario sobre el Estatut el viernes 9 de julio, el día antes de la manifestación.

Pero ambas citas han quedado aplazadas ya que Montilla y Mas han coincidido en valorar que no tienen sentido, si antes no se conoce el cien por cien de la sentencia y el alcance total de los recortes al Estatut, que según algunas informaciones no se sabrá antes del 12 de julio.