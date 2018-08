Política

Mendia: “No hay más excusas, necesitamos un liderazgo ya”

12/01/2017

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha reclamado una dirección política en el PSOE “cuanto antes” porque se tienen que tomar "decisiones muy importantes" durante esta legislatura

En una entrevista a Boulevard de Radio Euskadi, Mendia ha destacado que el partido socialista necesita “un liderazgo y un proyecto político” porque se tienen que tomar “decisiones muy importantes” durante esta legislatura. “No hay más excusas, necesitamos un liderazgo que se ponga a trabajar” ha subrayado, con la idea de construir un proyecto político autónomo y de izquierdas. En este sentido, ha resaltado que las dos gestoras que hasta ahora han existido en el PSOE no han durado más de cuatro meses, “tiempo suficiente para preparar un congreso”. Lamenta, además, que no se haya hecho “ningún debate de ideas” en el partido sobre un nuevo proyecto. Preguntada sobre posibles liderazgos, Mendia ha evitado posicionarse argumentado que “que queda a la voluntad y al criterio de los compañeros y compañeros que puedan estar pensando en dar el paso”. Ha asegurado no tener “ni idea” de si Patxi López está pensando en presentarse y ha prometido “neutralidad exquisita” si se postula más de un candidato para liderar el partido socialista.

En otros asuntos, sobre la ausencia de Urkullu en la próxima Conferencia de Presidentes, Mendia cree que el lehendakari “debería estar”, aunque reconoce que “es su decisión”. “Soy partidaria de ir a todos los sitios”, ha indicado, aunque resta importancia a esa ausencia y espera que después del próximo encuentro entre el presidente del gobierno español y el lehendakari “se vayan desatascando” las cuestiones pendientes entre los dos gobiernos.

Sobre la decisión de no aplicar la subida del SMI en la RGI, Mendia dice estar de acuerdo con la decisión y acusa a EH Bildu y a Podemos de plantear el debate “de una manera interesada”, incluso “mintiendo”. Así, censura que estos partidos hayan aprobado en Navarra desligar la renta básica del salario mínimo y, en cambio, en Euskadi “se hayan rasgado las vestiduras”. La secretaria general del PSE-EE ha reconocido, eso sí, que el Gobierno Vasco se podría haber explicado el asunto “más claramente”, y aboga por un debate serio y global, “porque de lo que se trata es que el sistema de bienestar social funcione”.