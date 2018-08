Política

Presunta corrupción en Álava

Agirre teme 'intereses' para 'desgastar' al PNV hasta los comicios

Redacción

09/07/2010

-El diputado general de Álava cree que los casos se puedan convertir en una "novela por entregas".



-Los ertzainas imputados en el caso 'De Miguel' han sido apartados.



-El ABB niega una trama.

El diputado general de Álava, Xabier Agirre (PNV), ha considerado hoy que los casos judiciales en los que se ven implicados cargos del PNV se puedan convertir, por "intereses políticos", en una "novela por entregas" que se prolongue hasta los comicios municipales, con el objeto de "desgastar" a su partido.



Agirre se ha pronunciado de este modo, a preguntas de los medios de comunicación, después de que el Departamento de Interior del Gobierno Vasco haya anunciado hoy que ha apartado del servicio a dos ertzainas imputados por un Juzgado de Vitoria por un presunto delito de espionaje de diversas personalidades en Álava realizado en 2009 y antes. El Departamento de Interior del Gobierno Vasco ha apartado del servicio a los dos ertzainas imputados por espiar a destacadas personalidades de la vida política e institucional alavesa y elaborar informes detallados con la información obtenida para el PNV.



El diputado general de Álava, que ha comparecido ante los medios para anunciar que la Audiencia Provincial ha aceptado la personación en el "caso De Miguel" de la Institución foral como "actor civil perjudicado", ha reconocido que está "preocupado" por que "cada día hay un capítulo nuevo".



Ha confiado en que en ambos casos la Justicia actúe "con celeridad, para no vivir en un sin vivir" y ha advertido de que "puede haber intereses políticos, que no mediáticos", para que "se pueda convertir en una novela por entregas que se alargue hasta los próximos comicios municipales y forales para desgastar la siglas PNV".



No obstante, ha asegurado que, de cara a su candidatura para la reelección en el cargo, no se siente "desgastado", al recordar que no esta imputado "en ninguna trama", ni es ertzaina, ni tiene "intención de espiar para nada ni para nadie".

Además, después de que el PNV de Álava haya denunciado ser víctima de un "acoso" por parte de "determinados" medios de comunicación, Agirre ha apuntado que como diputado general no se siente "acosado, agobiado o acogotado" por parte de ningún medio.



En cuanto a la presunta trama de espionaje de ertzainas, ha negado "categóricamente" que exista "una trama que espíe para el PNV", aunque ha reconocido que en cualquier cuerpo policial "pueden pasar infinidad de cosas, que no se si los superiores conocerán o no".