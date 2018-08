Política

Juicio por el TSCJ

Homs: 'No incurrimos en ningún delito el 9N'

Agencias | Redacción

08/02/2017

El exconseller de Presidencia afirma que fue él quien informó al Govern "no solo de que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, sino que además no incumplíamos ninguna ley".

El exconseller de Presidencia Francesc Homs ha asegurado que la Generalitat no incurrió en ningún delito en el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014. Homs ha declarado este miércoles como testigo de las defensas en el juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por mantener el 9N pese al veto del TC.

El exconseller de Presidencia ha explicado que el Govern decidió mantener la consulta, convencido de no incurrir en ilegalidad, tras ser suspendida por el Tribunal Constitucional del 4 de noviembre.

Homs ha recordado que el Consell Executiu de la Generalitat del 4 de noviembre abordó la suspensión y después él informó públicamente en nombre del Govern de que mantenían la consulta: "Lo digo por las afirmaciones de que actuamos con falta de transparencia", en referencia a la Fiscalía.

Homs ha dicho que él era máximo responsable del Gabinete Jurídico de la Generalitat y quien configuraba la decisión final de los servicios jurídicos: tras tener conocimiento de la providencia del TC que suspendía la consulta, informó al Govern de que no estaban cometiendo "ninguna irregularidad, ilegalidad, y ninguna acción tipificada de manera penal".

"Di fe de que no solo estábamos haciendo lo que legalmente teníamos la posibilidad de hacer y la obligación de hacer; di cuenta en el Govern de que, además de no incumplir ninguna ley, no estábamos en la posibilidad de incurrir en un tipo penal", ha argumentado.

Así, ha afirmado que fue él quien tomó la decisión de que los servicios jurídicos interpusieran un recurso de súplica ante el TC, pidiendo una aclaración de la providencia sobre cómo debían actuar.

Homs, que es actualmente es portavoz de DiL en el Congreso, está pendiente de ser juzgado en el Tribunal Supremo por la consulta del 9N.

De Gispert afirma que le pareció "razonable" que el Govern mantuviera el 9N

La expresidenta del Parlament Núria de Gispert ha afirmado hoy que, cuando el ejecutivo de Artur Mas le comunicó que mantendría la consulta del 9N pese a la suspensión del Tribunal Constitucional, le pareció una iniciativa "razonable" para poder "dar la voz a los catalanes".

La exdirigente de Unió, hoy en las filas de Demòcrates de Catalunya, ha afirmado que no participó en cumbres de gobierno y de partidos después de que se produjera la primera suspensión del TC. Pero siguió todo ese proceso a través de reuniones y llamadas telefónicas con el entonces presidente catalán, Artur Mas, para "conocer de manera directa qué se pretendía hacer" desde el Govern.