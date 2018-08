Política

Caso Nóos

Urdangarin, condenado a seis años de cárcel; la infanta, absuelta

agencias

17/02/2017

La infanta Cristina deberá pagar una multa de 265.000 euros, pero evitará entrar en prisión. Urdangarin también ha sido condenado a siete años de inhabilitación y al pago de 512.553 euros de multa.

La Audiencia de Palma ha condenado a seis años y tres meses de prisión a Iñaki Urdangarin y a la infanta Cristina de Borbón a pagar una multa de 265.000 euros como responsable a título lucrativo por el caso "Nóos", pero evitando la entrada en prisión. Además, Urdangarin deberá pagar una multa de 512.553 euros.

Por su parte, Diego Torres Pérez, el exsocio de Urdangarin ha sido condenado a 8 años y 6 meses de prisión, 8 de inhabilitación especial y multa de 1.723.843,10 euros. También se le condena a la responsabilidad civil que figura determinada en el fallo de la sentencia cuya copia se adjunta.

Algo más de un año después de que empezara el histórico juicio por el desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos, ya se ha dado a conocer el desenlace, no es definitivo ya que las partes pueden presentar recurso.

El fallo de la sentencia ha sido adoptado por unanimidad de las tres magistradas del tribunal, Samantha Romero, presidenta y ponente; Rocío Martín y Eleonora Moyá.

El abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, ha asegurado que si bien el tribunal le ha impuesto una multa de 265.000 euros a su cliente, en diciembre de 2014 ya depositaron en el juzgado una cantidad mayor, con lo que ahora tendrán que devolverle a ella lo restante.

También ha hablado de Manos Limpias la única que mantenía la acusación contra la Infanta, y ha recordado que el tribunal condena a Manos Limpias a pagar las costas del juicio de Cristina de Borbón.

Iñaki Urdangarin ha sido condenado por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos, por el que se le condena a 2 años y 8 meses de prisión, a una multa de 7 meses y 17 días con una cuota diaria de diez euros y a 2 años y 7 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.



Asimismo, los jueces le han considerado autor del delito de fraude a la Administración Pública, por el que se le condena a 7 meses de prisión y a 4 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares.

Urdangarin también acumula un delito de tráfico de influencias, por el que se le condena a 1 año de prisión; un delito contra la Hacienda Pública, por el que se le condena a 1 año de prisión y a una multa del duplo de la cantidad defraudada (259.478,38 euros) y un delito contra la Hacienda Pública, por el que se le condena a 1 año de prisión y a una multa del duplo de la cantidad defraudada (253.075,30 euros).



La suma de las penas es la siguiente: 6 años y 3 meses de prisión, 7 años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.553,68 euros. También se le condena a la responsabilidad civil que figura determinada en el fallo de la sentencia.

El fiscal convoca una vista de medidas cautelares

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes una vista de medidas cautelares en la que valorará pedir el ingreso en prisión de los sentenciados en el caso Nóos Diego Torres e Iñaki Urdangarin.

Horrach ya ha solicitado formalmente la solicitud de comparecencia, que podría celebrarse la semana que viene y en la que deberán comparecer personalmente Urdangarin y Torres.

Según ha dicho Horrach, desde la Fiscalía están valorando solicitar en dicha vista el ingreso inmediato en prisión ante el riesgo de fuga.

Matas, también a prisión

El expresidente del Govern balear y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, ha sido condenado a 3 años y 8 meses de cárcel en el caso Nóos y 7 años de inhabilitación.

Matas ha sido condenado por la Audiencia de Palma por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con falsedad y malversación.

Jaume Matas, en una imagen de 2016. Foto: EFE

Otras condenas

José Luis Ballester Tuliesa ha recibido una pena de 15 meses y 2 días de prisión -que se sustituyen por las penas de multa indicadas- y 4 años, 6 meses y 2 días de inhabilitación. También se le condena a la responsabilidad civil que figura determinada en el fallo de la sentencia cuya copia se adjunta.

Gonzalo Bernal García, por su parte, ha sido condenado a 15 meses y 2 días de prisión y 4 años, 6 meses y 2 días de inhabilitación. También se le condena a la responsabilidad civil que figura determinada en el fallo de la sentencia.

Para Juan Carlos Joaquín Alia Pino, 1 año y 2 días de cárcel, que se sustituye por la pena de 24 meses y 4 días de multa a razón de una cuota diaria de seis euros.

Miguel Ángel Bonet, a 1 año y 2 días de prisión, que será sustituida por la pena de 24 meses y 4 días de multa a razón de una cuota diaria de seis euros.

Cinco ex altos cargos, absueltos

Los cinco ex altos cargos valencianos acusados de haber adjudicado al Instituto Nóos 3,6 millones en contratos sin concurso público para organizar tres ediciones de los Valencia Summit -entre 2004 y 2006- han resultado absueltos de los delitos de los que se les acusaba.

Así, la Audiencia de Baleares ha dictaminado la absolución para el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jorge Vela; su ex directora de gestión, Elisa Maldonado; el ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana, Luis Lobón; y el sucesor de Vela, José Manuel Aguilar.

El tribunal ha absuelto también a la exconsejera delegada de la candidatura Madrid 2016, Mercedes Coghen. Miguel Tejeiro, cuñado de Diego Torres, fue absuelto al comienzo del juicio, pero también aparece mencionado en el fallo judicial.

Lejos de la petición de Manos Limpias

El sindicato Manos Limpias había pedido 26 años y 6 meses de prisión para Iñaki Urdangarin, mientras que la petición de condena de la Fiscalía Anticorrupción era de 19 años y 6 meses de prisión por delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, dos delitos contra Hacienda y blanqueo.