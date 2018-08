Política

Juicio

El fiscal mantiene la petición 3 años de cárcel para exalcalde Bakio

AGENCIAS | Redacción

20/02/2017

El juicio contra Txomin Renteria (PNV) por la adjudicación del centro de talasoterapia que nunca se construyó ha quedado visto para sentencia.

La Fiscalía ha mantenido hoy la acusación contra el alcalde de Bakio (Bizkaia) entre 1995 y 2011, Txomin Renteria (PNV), por los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación, por los que pide una pena de tres años de cárcel y diez de inhabilitación para empleo o cargo público.

La Audiencia de Bizkaia ha celebrado hoy la tercera y última sesión de este juicio -las dos primeras tuvieron lugar el pasado mes de enero- contra Rentería por, presuntamente, modificar las condiciones de adjudicación en 2007 del proyecto Talasoterapia Kiura, a la hora de plasmarlas en un contrato al año siguiente.

En concreto, la alteración suponía demorar en un año la fecha en la que la empresa debía iniciar el pago al consistorio del canon impuesto por la dirección de Costas del Ministerio de Medio Ambiente por la ocupación de terreno para la construcción de dicho proyecto.

En la sesión de hoy, el Ministerio Público ha concluido que de la lectura de los pliegues de adjudicación y del propio contrato ya se acredita ese cambio de fechas, así como el "perjuicio" para el Ayuntamiento, que tuvo que pagar dicho canon a Costas.

Ha asegurado que Renteria "sabía que era irregular" dicha variación porque los contratos "deben reflejar" lo que se determina en el pliego de condiciones de las adjudicaciones y ha considerado que "mantuvo oculto" el contenido de este contrato al resto de la corporación.

El fiscal ha pedido que el acusado pague en concepto de responsabilidad civil 470.000 euros, que es la deuda que tiene Kiura con el Ayuntamiento por no abonar el canon.

Kiura ya no existe y el centro de talasoterapia no se construyó, aunque esta sociedad si llevó a cabo las obras de habilitación de unos servicios públicos en la playa de Bakio, un trabajo que estaba vinculado a dicho centro.

La acusación particular, que representa a EH Bildu, partido que gobierna Bakio en esta legislatura, también ha mantenido hoy sus calificaciones provisionales, aunque únicamente considera al exalcalde autor de un delito de prevaricación, por el que pide una pena de diez años de inhabilitación, además del pago de los 470.000 euros.

Esta parte considera que, al cambiar las fechas de inicio del pago del canon, el exalcalde "sabía que beneficiaba ilegalmente a un tercero" y "condonaba" a Kiura el pago de más de un año de dicho canon.

Esta parte ha citado al secretario municipal de Bakio, que redactó el contrato pese a conocer que contenía "ilegalidades" y reconocer que "quizás no actuó con la diligencia debida", para recordar que el propio secretario testificó que había advertido al exalcalde de que la modificación era "irregular".

Txomin Renteria dice que no sabía que era ilegal

Precisamente, el abogado defensor de alcalde, que pide su absolución, ha basado parte de su alegato final en el hecho de que el secretario -"que es el experto y el garante de que los hechos se ajusten a la legalidad"- fue quien redactó el contrato, mientras que su cliente, no liberado para ejercer de alcalde, trabajaba como comercial de un banco y desconocía muchos aspectos de los trámites administrativos.

"El secretario dice que alertó a Renteria de que no era legal, pero mi defendido afirma que no fue advertido. El secretario ha reconocido que redactó el contrato, entonces resulta inaudito e inexplicable que no escribiera un informe en el que plasmara su desacuerdo", ha argumentado.

El letrado ha hecho hincapié también en que pese a que el contrato contiene un cambio de fechas, este documento siempre va acompañado de las cláusulas de adjudicación "y en esta divergencia ya está fijado que siempre prevalecen las cláusulas".

El juicio ha finalizado con una intervención del acusado, quien ha insistido en que si le hubieran comunicado que el cambio de fechas era irregular "no lo hubiera hecho".