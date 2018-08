Política

Balance del Gobierno

Ezenarro: 'El Gobierno Vasco no tiene rumbo en materia económica'

Redacción

13/07/2010

La portavoz de Aralar en el Parlamento Vasco, Aintzane Ezenarro, ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer un balance de la gestión del Gobierno Vasco en este curso político que acaba de concluir y ha dicho que "no puede ser más negativo".

La portavoz parlamentaria de Aralar ha afirmado que ha quedado patente que el Gobierno Vasco "no tiene ni rumbo ni una idea clara en materia económica", porque comenzó este periodo de sesiones multiplicando por siete la deuda pública y lo ha cerrado recortando el gasto, fundamentalmente los salarios.

Además, ha criticado a Patxi López por su reacción a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut porque así "no defiende" a Euskadi como país.



Ezenarro ha añadido que, "al menos", el presidente de la Generalitat, José Montilla, reconoce que Catalunya tiene un "problema" con España y ha explicado que a diferencia con él, el lehendakari "nunca va a salir a la calle a defender que somos una nación y tenemos derecho a decidir".



A juicio de Ezenarro, este Gobierno "no tiene un problema de comunicación, sino de descrédito, porque no cumple y la sociedad se da cuenta".