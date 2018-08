Política

Sara Majarenas

Denuncian que les han sido restringidas las salidas a Majarenas e Izar

AGENCIAS | REDACCIÓN

09/03/2017

Familiares y miembros de la plataforma Izarrekin Sara Etxera han denunciado que madre e hija no pueden salir desde el miércoles porque el juez no ha firmado el régimen de salidas.



Los familiares han denunciado que desde ayer les han sido restringidas las salidas a Sara Majarenas e Izar. Al parecer, todo se debe a la falta de una firma. Además, la madre de Sara Majarenas, Kontxi Ibarreta, ha pedido al juez José Luis Castro que, "por favor, no castigue" a su nieta Izar y que la menor sea trasladada a San Sebastián.

Kontxi Ibarreta ha explicado que madre e hija disfrutaron los pasados lunes y martes de tres horas —una por la mañana y dos por la tarde— en las que se les permitió salir del centro de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, donde se encuentran con otras reclusas que están en tercer grado penitenciario.

No obstante, ha desvelado que para seguir disfrutando de estas salidas diarias es preciso que la autorización cuente con la firma del juez Castro, por lo que ayer se les "restringieron" las salidas y desde entonces "están encerradas en una casa sin poder salir".

"Una vez más, me dirijo al juez Castro o a quien tenga que tomar la decisión, pero, por favor, a la niña otra vez no la castiguen", ha insistido quien ha reclamado también que la pequeña "vuelva" a San Sebastián, porque necesita "a su ambiente, a su gente y a su familia" y tiene que ir a su escuela en el barrio donostiarra de Intxaurrondo, porque "no pinta nada en una escuela en Madrid".

Desde la plataforma Sara Izarrekin etxera han anunciado que seguirán trabajando y han anunciado una nueva iniciativa. El próximo jueves 16 de marzo niños y adultos se darán cita en el parque Sagastieder de Intxaurrondo para pintar dibujos que luego serán enviados a Izar.