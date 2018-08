Política

Día Europeo de las Víctimas

Las instituciones homenajean a las víctimas del terrorismo en Vitoria

10/03/2017

Representantes políticos, sociales, culturales e institucionales han participado este viernes en un acto de cuatro horas por las víctimas.

El Gobierno Vasco se ha comprometido este viernes a no pasar página con el fin de ETA "sin crítica explícita de lo sucedido", y a defender "la memoria y el honor" de sus víctimas. El Presidente del Consejo Vasco de participación de Víctimas del Terrorismo, José Luis de la Cuesta, ha procedido a la lectura de esta declaración del Ejecutivo de Urkullu al término, a las 13:00 horas, de la concentración silenciosa de cuatro horas que se ha desarrollado en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz.

"Hasta primeros de los 90, las instituciones llegamos tarde a la causa de las víctimas. En los años siguientes, a menudo, las divisiones políticas desdibujaron la unidad en la solidaridad", ha recordado José Luis de la Cuesta. En este sentido, ha apuntado que el Gobierno Vasco ha hecho "autocrítica y ha pedido perdón por ello a las víctimas de todos los terrorismos que hemos padecido por la desatención que sufrieron, en especial en las décadas de los 70 y 80".

"Las políticas de víctimas se seguirán orientando al cumplimiento de los derechos de verdad, justicia y reparación", ha aseverado. Asimismo, ha afirmado que "el final de ETA no puede suponer pasar página sin crítica explícita sobre lo sucedido".

Con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se celebra este sábado, el Gobierno Vasco ha organizado en Vitoria-Gasteiz un acto de solidaridad y reconocimiento hacia las víctimas de organizaciones terroristas el que han participado representantes institucionales y de colectivos sociales y culturales. Con ese objeto, han realizando turnos de 15 minutos para conmemorar a los damnificados del terrorismo durante cuatro horas, entre las 09:00 y las 13:00 horas.

El homenaje ha comenzado a las 09:00 horas con la concentración durante 15 minutos del lehendakari, Iñigo Urkullu, y los consejeros de su Gobierno. A partir de ese momento, entre las distintas representaciones se han pasado el testigo con un mensaje en su interior.

En una entrevista previa al acto realizada en Radio Euskadi el lehendakari ha asegurado que el acto tenía "un doble objetivo", como son "mirar al pasado y unir el pasado y el futuro", por una parte, y por otra, enviar "un mensaje de construcción juntos".

"Mirar al pasado e intentar vincular la mirada al pasado con el futuro es hacer consciente a la sociedad vasca de que no podemos olvidar el pasado, sino que el pasado nos tiene que reforzar para que en el futuro no se puedan reeditar, no se puedan repetir situaciones que se hayan dado en el pasado desde una memoria a las víctima del terrorismo", ha añadido.

Relevos durante las cuatro horas

El primer turno de un cuarto de hora de la concentración ha estado protagonizado por Iñigo Urkullu y su Gobierno, y también ha estado presente el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, y el diputado general de Araba, Ramiro González.

En el inicio de este acto también han estado el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Alfonso Sánchez, y el presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT), Miguel Folguera.

Alfonso Sánchez (AVT) e Iñigo Urkullu. Foto: EFE

AVT reivindica "el verdadero relato de las víctimas del terrorismo"

Sánchez, ha reivindicado el "verdadero relato de las víctimas del terrorismo" y ha advertido de que en Euskadi no ha habido guerras", sino "inocentes que han puesto las nucas y asesinos que han puesto las armas".

Ha destacado la importancia de los "actos de memoria", en los que, según ha asegurado, ha querido reivindicar a "todas las víctimas del terrorismo".

Para Sánchez, "el relato es importante" porque, después de seis años en los que ETA no ha asesinado, su "sombra todavía es larga, hay mucho trabajo que hacer para que la memoria de todas las víctimas del terrorismo esté presente y no se olvide a los asesinados".

"Respeto a los derechos humanos"

Los siguientes en dar el relevo han sido representantes de las universidades vascas, (con la rectora de la UPV/EHU, Nekane Balluerka, a la cabeza) para dar paso a una representación de las Diputaciones Forales y de las Juntas Generales, y seguidamente, al Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz.

Balluerka, ha afirmado que "independientemente de las diferencias religiosas, ideológicas, culturales o de cualquier otro tipo, tiene que haber un denominador común y ese denominador común tiene que sentar las bases para la convivencia y tiene que ser el respeto a los derechos humanos".

A las 10:00 horas el turno ha sido para la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, y los alcaldes de Vitoria, de Bilbao y de San Sebastián, Gorka Urtaran, Juan Mari Aburto y Eneko Goia. Después, han estado en el acto el Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK).

De 10:30 a 10:45 horas, han sido los miembros del Parlamento Vasco los que se han concentrado en la Virgen Blanca, encabezados por su presidenta, Bakartxo Tejería. En el acto han estado presentes la totalidad de los grupos parlamentarios.

Miembros del Parlamento Vasco. Foto: EFE

Una importante delegación del PNV, liderada por Iñigo Iturrate, ha asistido al evento, al igual que representantes del PSE-EE, liderados por su secretaria general, Idoia Mendia, y el portavoz del grupo, José Antonio Pastor.

La representación de EH Bildu ha estado la encabezada su portavoz en la Cámara, Maddalen Iriarte; la de Elkarrekin Podemos Lander Martínez y Pili Zabala; mientras que del PP estarán presentes Alfonso Alonso, Nerea Llanos, Carmelo Barrio, Mari Carmen López de Ocariz y Javier Ruiz de Arbulu.

Los sucesivos turnos han correspondido a entidades ligadas al deporte, como Basque Team y clubes deportivos; a una representación del Ararteko; a miembros del mundo de la cultura; a representantes de la Judicatura y colegios de abogados, y a agentes sociales.

A las 12:00 horas, han tomado el testigo entidades ligadas a la educación, como el Consejo Escolar o entidades firmantes del acuerdo Gizalegez, para posteriormente ser turnados por una representación de diferentes confesiones religiosas. Le seguirán personalidades del ámbito económico y empresarial, y por último, será el turno de los medios de comunicación y periodistas.

Por último, el acto ha finalizado a las 13:00 horas, con la lectura del mensaje del testigo por parte del Presidente del Consejo Vasco de participación de Víctimas del Terrorismo, José Luis de la Cuesta.