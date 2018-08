Política

Entrevista en Radio Euskadi

Agirre pide que los imputados por presunto espionaje dejen el PNV

21/07/2010

El diputado general de Álava ha adelantado que la formación jeltzale no se va a oponer a ninguna comisión de investigación.

El diputado general de Álava, Xabier Agirre, ha asegurado que cree que las personas imputadas en el presunto caso de espionaje en el territorio deberían dejar el carné del PNV "encima de la mesa" por "el bien del partido" hasta que se demuestre su inocencia o culpubilidad.

Entrevistado en Radio Euskadi, Agirre ha insistido en que "el PNV no espía a nadie ni manda a nadie que espíe para el PNV".

No obstante, cree que "si se demostrara que ha habido actuaciones delictivas", sería algo "absolutamente grave". "Incluso me atrevería a decir que si eso se llega a demostrar las personas que hayan hecho eso no debieran estar dentro de mi formación política", ha asegurado.

"Diría más; yo creo incluso que esa gente, si realmente quiere al PNV, por el bien del propio partido, debiera, hasta que efectivamente se demuestre su inocencia o su no inocencia, dejar el carné encima de la mesa", ha añadido.

Asimismo, el diputado general alavés ha denunciado que en torno a este escándalo "puede haber un determinado interés político, determinadas especulaciones en torno al tema que lo único que consiguen es el desprestigio de las propias instituciones, en este caso de la Ertzaintza".

En todo caso, ha precisado, su formación no se va a oponer a ninguna comisión de investigación sobre lo ocurrido.