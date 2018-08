Política

Consultas del 19 de marzo

Resultados pueblo a pueblo de las consultas de Gure Esku Dago

19/03/2017

La participación final en las consultas realizadas ha alcanzado el 24,83%, lo que supone han votado que un total de 30.862 personas.

Las preguntas ante las que los ciudadanos convocados han debido posicionarse presentaban pequeñas variaciones entre sí, según el lugar de la consulta, aunque la cuestión subyacente en todas ellas consistía en conocer si se desea o no ser ciudadano de un Estado vasco soberano, libre o independiente. Las preguntas han estado divididas de la siguiente manera:

- Tolosaldea: '¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco soberano?'

- Oarsoaldea:

Lezo: '¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco libre?'

Oiartzun: '¿Quieres ser ciudadano de un estado vasco?'

Pasaia: '¿Deseas ser ciudadano de una Euskal Herria soberana?'

Errenteria: 1) '¿Estás de acuerdo en constituir una república vasca soberana?' 2) 'Si tu respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿quieres que sea independiente?'

- Astigarraga y Hernani: '¿Quieres que Euskal Herria sea una república soberana e independiente?'

- Larrabetzu: '¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco soberano?'

De entre las respuestas obtenidas, el 95,84% de las personas han votado a favor de ser ciudadanos de un Estado vasco soberano, mientras que un 2,63% se han mostrado contrarios a la opción.

Estos han sido los datos los resultados obtenidos en cada pueblo:

Llamados a votar: 33.435

Han votado: 5.186

Participación: 15,51%

Sí: 4.491

No: 260

En blanco: 66

Nulos: 52



Lezo: ¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco libre?

Llamados a votar: 5.129

Han votado: 1.312

Participación: 25,58 %

Sí: 1.267

No: 25

En blanco: 14

Nulos: 6



Oiartzun: ¿Quieres ser ciudadano de un estado vasco?

Llamados a votar: 8.523

Han votado: 3.426

Participación: 40,2%

Sí: 3.307

No: 45

En blanco: 64

Nulos: 10



Pasaia: ¿Deseas ser ciudadano de una Euskal Herria soberana?

Llamados a votar: 14.027

Han votado: 2.443

Participación: 17,42%

Sí: 2.326

No: 66

En blanco: 38

Nulos: 13



Tolosaldea: ¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco soberano?

Abaltzisketa

Llamados a votar: 270

Han votado: 173

Participación: 64,07%

Sí: 166

No: 3

En blanco: 1

Nulos: 3



Aduna

Llamados a votar: 365

Han votado: 185

Participación: 50,68%

Sí: 178

No: 2

En blanco: 5

Nulos: 0



Albiztur

Llamados a votar: 251

Han votado: 111

Participación: 44,22%

Sí: 106

No: 4

En blanco: 1

Nulos: 0



Alegia

Llamados a votar: 1.443

Han votado: 452

Participación: 31,32%

Sí: 437

No: 8

En blanco: 6

Nulos: 1

Alkiza

Llamados a votar: 272

Han votado: 147

Participación: 54,04%

Sí: 140

No: 2

En blanco: 5

Nulos: 0



Altzo

Llamados a votar: 332

Han votado: 187

Participación: 56,33%

Sí: 178

No: 2

En blanco: 7

Nulos: 0



Amezketa

Llamados a votar: 773

Han votado: 436

Participación: 56,4%

Sí: 408

No: 17

En blanco: 11

Nulos: 0



Anoeta

Llamados a votar: 1.712

Han votado: 594

Participación: 34,7%

Sí: 561

No: 20

En blanco: 0

Nulos: 13



Asteasu

Llamados a votar: 1.200

Han votado: 408

Participación: 34%

Sí: 402

No: 2

En blanco: 4

Nulos: 0



Baliarrain

Llamados a votar: 100

Han votado: 77

Participación: 77%

Sí: 70

No: 6

En blanco: 0

Nulos: 1



Belauntza

Llamados a votar: 212

Han votado: 113

Participación: 53,3%

Sí: 108

No: 4

En blanco: 1

Nulos: 0



Berastegi

Llamados a votar: 889

Han votado: 259

Participación: 29,13%

Sí: 250

No: 4

En blanco: 5

Nulos: 0



Berrobi

Llamados a votar: 482

Han votado: 208

Participación: 43,15%

Sí: 203

No: 2

En blanco: 3

Nulos: 0



Bidania-Goiatz

Llamados a votar: 413

Han votado: 214

Participación: 51,82%

Sí: 197

No: 7

En blanco: 6

Nulos: 4



Elduain

Llamados a votar: 184

Han votado: 89

Participación: 48,37%

Sí: 86

No: 1

En blanco: 2

Nulos: 0



Gaztelu

Llamados a votar: 134

Han votado: 71

Participación: 52,99%

Sí: 71

No: 0

En blanco: 0

Nulos: 0



Hernialde

Llamados a votar: 270

Han votado: 78

Participación: 28,89%

Sí: 74

No: 2

En blanco: 2

Nulos: 0



Ibarra

Llamados a votar: 3.515

Han votado: 952

Participación: 27,08%

Sí: 918

No: 23

En blanco: 7

Nulos: 4



Ikaztegieta

Llamados a votar: 401

Han votado: 186

Participación: 46,38%

Sí: 172

No: 6

En blanco: 8

Nulos: 0



Irura

Llamados a votar: 1.385

Han votado: 398

Participación: 28,74%

Sí: 381

No: 10

En blanco: 6

Nulos: 1



Larraul

Llamados a votar: 192

Han votado: 83

Participación: 43,23%

Sí: 81

No: 0

En blanco: 2

Nulos: 0



Leaburu-Txarama

Llamados a votar: 324

Han votado: 120

Participación: 37,04%

Sí: 120

No: 0

En blanco: 0

Nulos: 0



Lizartza

Llamados a votar: 512

Han votado: 294

Participación: 57,42%

Sí: 285

No: 6

En blanco: 2

Nulos: 1



Orendain

Llamados a votar: 161

Han votado: 122

Participación: 75,78%

Sí: 118

No: 1

En blanco: 2

Nulos: 1



Orexa

Llamados a votar: 95

Han votado: 78

Participación: 82,11%

Sí: 77

No: 0

En blanco: 1

Nulos: 0



Tolosa

Llamados a votar: 16.343

Han votado: 4.250

Participación: 26,01%

Sí: 4.091

No: 99

En blanco: 46

Nulos: 14



Villabona

Llamados a votar: 4.925

Han votado: 1.452

Participación: 29,48%

Sí: 1.401

No: 29

En blanco: 19

Nulos: 3

Zizurkil

Llamados a votar: 2.484

Han votado: 633

Participación: 25,48%

Sí: 616

No: 13

En blanco: 4

Nulos: 0

Astigarraga: ¿Quieres que Euskal Herria sea una república soberana e independiente?

Llamados a votar: 4.768

Han votado: 953

Participación: 19,99%

Sí: 916

No: 26

En blanco: 8

Nulos: 3

Hernani: ¿Quieres que Euskal Herria sea una república soberana e independiente?

Llamados a votar: 17.168

Han votado: 4.253

Participación: 24,77%

Sí: 4.113

No: 81

En blanco: 47

Nulos: 12

Larrabetzu: ¿Quieres ser ciudadano/a de un estado vasco soberano?

Llamados a votar: 1.585

Han votado: 919

Participación: 57,98%

Sí: 866

No: 31

En blanco: 1

Nulos: 21

