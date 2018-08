Política

Entrevista en Radio Euskadi

Gerenabarrena dice que los imputados barajan entregar su carné

Redacción

24/07/2010

Dice que lo están barajando porque se está "utilizando" la investigación para "perjudicar al PNV", aunque añade que, con este paso, da la "sensación" de que se están "declarando culpables".



El presidente del ABB del PNV, Iñaki Gerenabarrena, ha asegurado que los ex cargos del PNV imputados por los casos de supuesta corrupción y espionaje de Álava, están barajando, "con una gran firmeza", entregar su carné de afiliados porque se está "utilizando" la investigación para "perjudicar al PNV".



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Gerenabarrena ha afirmado que los imputados se debaten, "en este juicio mediático al que les están sometiendo para hacerles parecer más culpables", entre entregar su carné de afiliado porque son "conscientes" de que su nombre se está "utilizando contra el partido", y la "sensación" de que, con este paso, se están "declarando culpables".



Asimismo, ha explicado que los imputados también son "plenamente conscientes de que hay una operación de determinados partidos políticos que lo que están diciendo es que hay que intentar ligar al PNV de cualquier forma con esta operación".



Gerenabarrena ha denunciado que "se está utilizando la investigación con ánimo de intentar perjudicar al PNV" y los imputados "son conscientes de eso y dicen, de una forma clara", que no quieren que se "utilice" su nombre "para algo que el PNV no tiene nada que ver y se le está intentando implicar".



"El PNV no es el beneficiario de ninguna trama de espionaje, no hemos tenido informes de nadie, ni seguimientos de nadie, ni tan siquiera cotilleos de nadie. Si hay una red, que el juez lo determinará, el PNV no es el beneficiario de ningún tipo de trama de corrupción, y eso es lo que tiene que quedar absolutamente claro", ha subrayado.



Egibar: ''Tolerancia cero''

Joseba Egibar, por su parte, ha reiterado en declaraciones a Radio Euskadi la postura de "tolerancia cero" de su partido hacia la corrupción y ha recordado que "desde el principio el PNV ha dicho no tener nada que ver" con estas presuntas tramas delictivas.

El dirigente nacionalista ha aseverado que un partido con responsabilidad institucional como el suyo "no puede tolerar" casos de corrupción y ha abogado por la "depuración de las responsabilidades personales y penales".

Egibar ha defendido la "trayectoria intachable" de la formación nacionalista tras treinta años de gobierno y ha pedido que se levante el secreto de sumario "para que se sepa realmente qué es lo que hay".