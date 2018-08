Política

Victimas del terrorismo

Maixabel Lasa: 'La reinserción de presos de ETA siempre es positiva'

Redacción

24/07/2010

La responsable de la oficina de atención a las víctimas del terrorismo del Gobierno Vasco relata cómo afronta la conmemoración del décimo aniversario del asesinato de su marido, Juan María Jáuregui.

Maixabel Lasa, la viuda del ex gobernador civil de Gipuzkoa Juan María Jáuregui, considera que, aunque resulte "doloroso" para las víctimas, la reinserción social de los presos de ETA que renuncien a la violencia "siempre es

positiva" y la política penitenciaria debe caminar en esa dirección.



Lasa, responsable de la oficina de atención a las víctimas del terrorismo del Gobierno Vasco, ha explicado, en una entrevista concedida a Efe, cómo afronta esta semana la conmemoración del décimo aniversario del asesinato de su marido, abatido a tiros en un célebre restaurante de Tolosa el 29 de julio de 2000.



Lasa recuerda aquel 2000 como un "año terrible", en el que 23 personas fueron asesinadas por ETA, varias de ellas conocidas del matrimonio Jáuregui-Lasa, como el periodista José Luis López de Lacalle o el dirigente socialista Fernando Buesa. "Si pudiéramos borrar del mapa ese año, sería estupendo", reflexiona.



Además, algunos históricos presos de ETA han planteado el debate de la reparación de las víctimas, mientras que Instituciones Penitenciarias está aplicando beneficios y medidas de prisión atenuada a terroristas que se han alejado de la violencia.



"Me parece positivo, si esas personas han reconocido que han hecho mal, incluso en algunos casos, muy poquitos, han pedido perdón", ya que "la reinserción siempre es positiva", sostiene la viuda de Jáuregui. "Las cárceles no solamente tienen que ser para cumplir una condena, sino para que puedan reinsertarse en la sociedad en un futuro".