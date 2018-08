Política

Anasagasti: 'España no reconocerá a Kosovo por miedo espantoso'

24/07/2010

Afirma que el reconocimiento internacional de la independencia de Kosovo no gusta a España, preocupada por lo que pueda pasar con Cataluña y Euskadi.

El senador del PNV Iñaki Anasagasti ha afirmado este sábado que "España no reconocerá a Kosovo por miedo espantoso al contagio vasco-galego-catalán".

En palabras de Anasagasti, en democracia "las independencias" deberían asentarse en la voluntad popular y no en "las bayonetas como dice la Constitución".

"Por algo será. En lugar de mirarse que está haciendo rematadamente mal para que estas naciones sin estado puedan convivir en la piel de toro, se llevan la mano a la pistola y empiezan a amenazar", ha indicado.

En un artículo publicado en su blog, Anasagasti ha señalado que "nadie puede decir que Kosovo no es un país independiente, salvo España, por razones obvias y absurdas, y de miedo".

"La decisión del Tribunal de la Haya deja establecido de forma clara que su independencia tiene el aval internacional, cosa que no le gusta a Rusia, cárcel de naciones, ni a España, preocupada por Catalunya y Euzkadi", ha aseverado.

Kosovo sí, vascos y catalanes, no

A su juicio, "lo curioso han sido las precisiones no solicitadas". "Kosovo, sí, vascos y catalanes, no. Pero ¿por qué? En democracia las independencias de las naciones deberían asentarse en la voluntad popular, no en la punta de las bayonetas como dice la Constitución española", ha indicado.

"Letonia, Estonia, Lituania, Motenegro, Macedonia, Croacia, Bosnia, Eslovenia, Eslovaquia, Chequia no eran independientes hace 15 años y hoy lo son. ¿Se ha parado el mundo?, ¿se ha estropeado algo?, ¨¿a gente en estos países es menos feliz? Pues no. ¿Al conjunto de una Europa unida le importa mucho que Kosovo forme parte de Serbia o que sea independiente? Le da lo mismo", ha apuntado.