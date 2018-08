Política

La ikurriña podrá ondear

El Parlamento de Navarra deroga la Ley de Símbolos

Agencias | Redacción

30/03/2017

La proposición de ley ha salido adelante con los votos del cuatripartito, y ha contado con el rechazo de UPN, PSN y PPN.

El Pleno del Parlamento foral ha aprobado hoy la derogación de la Ley Foral de Símbolos de Navarra (2003), con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, lo que supone eliminar la prohibición actual de que la ikurriña ondee en los Ayuntamientos de Navarra.

El debate se ha iniciado con tensión, cuando desde las bancadas de UPN y PPN se han exhibido banderas de Navarra, contestadas por la republicana desde I-E, lo que los primeros han tildado de "inconstitucional", todo ello mientras la presidenta de la Cámara instaba a la retirada de las enseñas, que sin embargo han continuado sobre los escaños.

Estos han sido abandonados durante el debate, aunque no para la votación, por los parlamentarios de UPN y PPN, excepto por sus portavoces. En la citada votación los representantes de UPN, PSN y PPN han votado en contra de la derogación.

Motivos para su derogación

A juicio del cuatripartito, la Ley de Símbolos, aprobada hace 14 años, es una ley que "prohíbe, sanciona e impone". Según han sostienen en la proposición de ley, "el camino de la exclusión y la prohibición de otros símbolos distintos a los oficialmente establecidos como navarros no soluciona nada". Al contrario, ha contribuido a "un camino de enfrentamiento" entre símbolos, añaden. Los grupos han añadido una disposición transitoria en el texto que recoge expresamente que "se mantendrá como himno de Navarra el Himno de las Cortes".

Así, en el turno de exposiciones, Adolfo Araiz (EH Bildu) ha incidido en que la ley de 2003 "no reflejaba la Navarra plural" y ha enumerado los argumentos ya expuestos en el planteamiento de la iniciativa, cuyas consecuencias jurídicas "no serán el salto al vacío" al que alude el Consejo de Navarra, porque con ella "no se hunde el mundo ni se hunde Navarra".

En la misma línea, Koldo Martinez (Geroa Bai) ha pedido "tranquilidad" porque con la derogación de esta "ley excluyente y sancionadora", Navarra "no pierde sus símbolos", que siguen reglados por la Lorafna, y ha advertido de que no todas las Comunidades tienen normas al respecto, al tiempo que ha lamentado el "numerito" y la "guerra de banderas" planteados en las bancadas de UPN y PP.

Mikel Buil (Podemos) ha aplaudido la derogación de una "ley excluyente", ha asegurado que "no estamos dejando a Navarra sin símbolos" y ha justificado que con su voto "se trata de no penalizar la convivencia, la pluralidad y la democracia en nuestra simbología oficial".

Por I-E, José Miguel Nuin ha recordado que "la única novedad" de la Ley de Símbolos fue en su día "la prohibición", algo que en su día IU no apoyó y por ello hoy vota su derogación, en lo que ha subrayado como actitud "coherente", a la que se suma su deseo acoger la "pluralidad", en lo que ha definido como "una buena decisión".

En el turno en contra, Javier Esparza (UPN) ha alertado de que el hecho de que Araiz haya usado el turno de defensa de la iniciativa en la Cámara demuestra "quién manda en esta Comunidad", donde hoy se da "un paso más en el proyecto político, nacionalista y partidista" en favor de la Euskal Herria "inventada", ha dicho.

Por el PSN, María Chivite, ha considerado que este asunto "no es prioritario para la ciudadanía navarra, pero sí es importante y prioritario para el proyecto nacionalista vasco", al considerar que lo hoy aprobado "separa a los navarros" y es "el avance de la construcción nacionalista", basada en el trípode "lengua, bandera y territorio".

Muy crítica, Ana Beltrán (PPN), con la bandera de Navarra en el atril durante su intervención, ha acusado al cuatripartito de "dejar huérfana de identidad a Navarra", ha considerado que es la presidenta Barkos quien está detrás, le ha advertido de que la derogación de la ley no legaliza la ikurriña en Navarra, y le ha augurado que este asunto "va a provocar altercados".

"Inseguridad jurídica"

El Consejo de Navarra emitió el pasado martes un informe en el que no se considera inconstitucional su derogación. Sin embargo, sí se advierte podría generar una "inseguridad jurídica" sobre el uso de los símbolos. Así pues, los grupos deberán consensuar una nueva ley que evite esas situaciones.

