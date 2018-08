Política

Votación en el Parlament

Cataluña prohíbe las corridas de toros

28/07/2010

- La propuesta ha obtenido 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones.



- La prohibición entrará en vigor en enero de 2012.



- Las Islas Canarias también abolieron los toros en 1991.





El Parlament catalán ha aprobado hoy prohibir las corridas de toros en Cataluña a partir del 1 de enero del 2012, al refrendar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por 180.000 ciudadanos.

Cataluña se ha convertido así en la segunda comunidad autónoma que prohíbe las corridas de toros. La primera fue las Islas Canarias, en 1991.

En abril de 2004, Barcelona ya se convirtió en el primer municipio de España en proclamarse ciudad antitaurina, a través de una declaración institucional aprobada en el Ayuntamiento.

Por el contrario, en marzo de 2010, las comunidades autónomas de Madrid, Valencia y Murcia, las tres gobernadas por el PP, iniciaron los trámites para declarar las corridas de toros Bien de Interés Cultural (BIC).

La abolición de los toros ha sido respaldada hoy en la Cámara catalana por 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones. De los 68 votos a favor, 32 han sido de CiU y 3 del PSC, partidos en los que se había depositado todas las miradas, ya que sus diputados tenían libertad de voto y en sus manos estaba la aprobación o no de la medida.

También se han inclinado por el sí, como estaba previsto, todos los diputados de ERC (21) e ICV-EUiA (13), mientras que en contra han votado los 14 del PP, los 3 de C''s, siete diputados de CiU y 31 del PSC. Además, se han abstenido seis de CiU y tres del PSC.





Montilla, contrario a la abolición

En rueda de prensa posterior a la votación, el presidente de la Generalitat, José Montilla, ha expresado su rechazo a la prohibición porque "creo en la libertad", y ha afirmado que "se equivocan" los que quieran hacer de este debate "el termómetro de las relaciones entre Cataluña y España".

El president catalán, que ha rechazado cualquier responsabilidad sobre la prohibición al recordar que no ha sido iniciativa del Govern ni de los partidos, ha afirmado: "Yo he votado en contra de la prohibición porque creo en la libertad, porque hubiera preferido que la continuidad o no de las corridas formara parte de una decisión tranquila y normalizada de los hábitos sociales de los catalanes y, en consecuencia, de la imparable cultura a favor de la protección de los animales, antes que por cualquier imposición legal".

En cualquier caso, Montilla ha dicho respetar la decisión "soberana" del Parlament.

La promotora de la iniciativa: "Aún queda mucho por hacer"

Por su parte, Elena Escoda, miembro de la plataforma Prou! (íBasta!), promotora de la iniciativa legislativa popular, ha asegurado que esta abolición genera un precedente que deberá ser imitado y que "aún queda mucho por hacer, porque así lo pide la sociedad".

"Hoy se acaba con cinco siglos de crueldad y a partir de hoy las cuestiones éticas han de ser razones para replantearnos nuestras tradiciones", ha dicho Escoda en una rueda de prensa instantes después de la votación.

La activista ha agradecido el apoyo de la sociedad catalana y de la comunidad nacional e internacional, tanto científica como de los defensores de los derechos de los animales, y ha reclamado que se deje de subvencionar la tauromaquia con fondos públicos "para no perpetuar artificialmente este espectáculo".

Mientras ofrecía la rueda de prensa, los defensores de la prohibición que se encontraban dentro del Parlament han mostrado su euforia con gritos de alegría por haber logrado su objetivo que convierte a Cataluña en la segunda comunidad española que prohíbe los toros, tras Canarias.

Los protaurinos acudirán al TC y el PP al Congreso

El portavoz de la Plataforma en Defensa de la Fiesta, Luis Corrales, ha manifestado su decepción y ha anunciado que recurrirá la abolición y la llevará "al Tribunal Constitucional y a donde haga falta".

Corrales ha añadido que se siente "engañado" por CiU: "Nos dio esperanzas y nos dijo que querían llevar a cabo un debate inteligente y en realidad iban de la mano de Prouí y no querían ningún debate, solo pretendían prohibir los toros".

Este mismo grupo ha insultado con virulencia a todos los diputados de CiU que iban saliendo de la Cámara catalana y los Mossos d''Esquadra han tenido que intervenir en varias ocasiones para evitar agresiones.

También actuará contra la abolición el PP. En ese sentido, la presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, ha avanzado que su partido se propone dejar sin efecto la prohibición en las Cortes.

Sánchez-Camacho ha precisado que su partido pedirá en el Congreso y en el Senado "que se regule por ley" que las corridas de toros sean "fiesta de interés cultural general" en toda España, de forma que las comunidades autónomas "no tengan capacidad para prohibir" este tipo de festejos taurinos.