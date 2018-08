Política

Juicio

Los acusados de Udalbiltza, preocupados por la actitud de la Fiscalía

Redacción

28/07/2010

La Fiscalía mantiene su intención de pedir penas de cárcel que oscilan entre los 10 y los 15 años para los encausados. Los juzgados opinan que toda la acusación se basa "en una gran mentira".

Los procesados del caso Udalbiltza, que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional, han expresado su preocupación por la actitud del Ministerio Fiscal, ya que insiste en mantener sus acusaciones y en tratar de demostrar que la asociación de electos nacionalista nació por mandato de ETA.

Una representación de las 20 personas juzgadas, encabezada por Maribi Ugarteburu, ha presentado en Donosita-San Sebastián un balance de las cuatro jornadas celebradas de este juicio, que se reanudará el próximo 13 de septiembre.

Los procesados han afirmado que están viviendo con "verdadera preocupación" la actuación de la Fiscalía, que mantiene su intención de pedir penas de cárcel que oscilan entre los 10 y los 15 años para los encausados. La representante de los procesados ha opinado que se trata de un juicio "inquisitorial" y ha considerado que durante la vista se está demostrando que toda la acusación se basa "en una gran mentira".

También han asegurado no entender por qué existe una acusación popular en este caso, que representa la asociación Dignidad y Justicia, ya que este papel se reserva para las personas perjudicadas, mientras que se ha preguntado "quiénes son las víctimas o perjudicados por Udalbiltza". Según han indicado, el juicio se basa en la idea de que "todo es ETA", pero no se ha aportado ninguna prueba de la presunta relación entre la asamblea de electos y la organización terrorista "porque no la hay".