La mayoría política y sindical apoyará el desarme

AGENCIAS | REDACCIÓN

05/04/2017

Encabezados por Ortuzar y Otegi, representantes de todos los partidos, salvo PP y UPN, leerán un manifiesto unitario este miércoles en Bilbao.

Miembros de todos los partidos con representación en la CAV y Navarra, excepto PP y UPN con Andoni Ortuzar y Arnaldo Otegi a la cabeza, expresarán este miércoles (11:00 horas) su apoyo al desarme de ETA con la lectura de un manifiesto unitario, que también será respaldado por los cuatro sindicatos vascos.

A la lectura de este texto, que se presentará este miércoles en el hotel Abando de Bilbao, acudirán, en concreto, representantes de PNV, EH Bildu, PSE, Podemos Euskadi, Geroa Bai, Podemos Navarra, Ezker Anitza, Izquierda-Ezkerra, además de ELA, LAB, CCOO y UGT.

Por parte del PNV, acudirá su presidente Andoni Ortuzar, mientras que también está previsto que asistan el portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, la secretaria de Ciudadanía y Libertades públicas del PSE-EE, Rafaela Romero, la secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, la de Navarra, Laura Pérez, la portavoz de Ezker Anitza, Isabel Salud, así como el representante de Geroa Bai, Koldo Martínez.

En representación de ELA estará presente su secretario general, Adolfo Muñoz, la de LAB, Ainhoa Etxaide, mientras que, por parte de CC.OO. estará presente el miembro de la Ejecutiva Xanti Martínez Perez y por parte de UGT, la responsable de Servicios Públicos, Arantza Agote.

El PP dice que no ha sido invitado



El PP del País Vasco ha calificado de "paripé" la comparecencia de este miércoles. En declaraciones a Europa Press, fuente del PP han señalado desconocer quién organiza la convocatoria, a la que no se les ha invitado y tampoco se les ha enviado el texto que se leerá.

"Como algunos no van a ir a Baiona, parece que quieren hacer sus propios actos con antelación. Nos parece un paripé y que no tiene ningún sentido que estén ahí algunos partidos como el PSOE o el PNV contribuyendo no se sabe muy bien a qué", han indicado.