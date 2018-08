Política

Sentencia

Absueltos los 4 guardia civiles acusados de torturar a Barrenetxea

AGENCIAS | EiTB.EUS

06/04/2017

Los jueces aprecian "fisuras en la persistencia de la declaración incriminatoria" de la denunciante, motivadas por sus "contradicciones" y "lagunas u olvidos significativos".

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha absuelto a los cuatro guardias civiles juzgados por torturas a Sandra Barrenetxea, que fue detenida acusada de ser miembro de Ekin, en una sentencia dada a conocer este jueves. Los jueces aprecian "fisuras en la persistencia de la declaración incriminatoria" de la denunciante, motivadas por sus "contradicciones" y "lagunas u olvidos significativos".

Los magistrados consideran que, "en principio, con carácter general, el relato que efectúa Barrenetxea no resulta objetivamente inverosímil, porque narra hechos que en sí mismos no son de imposible realización, ni inconcebibles por inimaginables". Por ello, remarcan que, en su resolución, no han valorado que los hechos denunciados sean "totalmente imposibles, y, por tanto, falsos, sino lisa y llanamente, reiteramos que su declaración como medio probatorio no tiene entidad suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia de los encausados, lo que evidentemente son conceptos distintos".

Según recogen en la sentencia, resultan "muy evidentes las contradicciones en las que incurre" y no aprecian que se expliquen "por las situaciones de bloqueo mental que dijo parecer" la denunciante. En ese sentido, recuerda que la denuncia "se formula en una situación en la que ya se siente segura o tranquila, y en la que debemos presumir que el recuerdo no ha ido desfigurando las vivencias con el paso del tiempo".

"Altamente inconcebible por ser también altamente inimaginable que la situación de práctica total desnudez no fuera vista o percibida por alguna persona que hubiera tenido proximidad con el vehículo policial", en un trayecto que "duró cuatro horas y se realizó a plena luz del día", han añadido.

A su juicio, resulta, además, "extremadamente significativo" que, en la primera visita del forense, "tan solo se refiera a que le han golpeado con la mano abierta en la cabeza en varias ocasiones y, sin embargo, omita todos los hechos que, según ella, sucedieron durante el traslado".

El juicio

Los cuatro fueron juzgados en marzo acusados de los delitos de agresión sexual, torturas y lesiones a Sandra Barrenetxea, detenida en 2010 acusada de pertenecer a Ekin. La acusación pedía nueve años de prisión para cada uno de los guardias civiles, mientras que la defensa y la Fiscalían solicitaban la libre absolución.

Barrenetxea denunció que durante el periodo de incomunicación fue víctima de torturas. Durante el juicio, la mujer llegó a identificar a tres de los cuatro agentes como responsables de los malos tratos que recibió. Según aseguró, uno de ellos fue el que la puso "encima de una mesa durante un interrogatorio" y "amenazó" con violarla. Otro, siempre según su testimonio, la custodió en el traslado de Bilbao a Madrid. Durante el viaje "me golpearon, me pusieron la bolsa, me desnudaron y tocaron, me insultaron, y los golpes fueron constantes", aseguró. Barrenetxea situó al tercer agente en los interrogatorios a los que fue sometida en dependencias de la Guardia Civil, en los que, según ha relatado, "los insultos, golpes, y las amenazas de violación eran constantes".

Los guardias civiles sostuvieron durante el juicio que el trato dado a la detenida fue "correcto en todo momento". El médico forense que atendió a Barrenetxea, por su parte, admitió que la mujer le dijo que había sufrido maltrato y amenazas, pero que él no percibió "ningún signo lesivo".