Política

Desarme de ETA

Zoido: 'Solo esperamos que ETA anuncie su disolución definitiva'

AGENCIAS | REDACCIÓN

10/04/2017

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dicho sobre el desarme de ETA que solo espera que la banda "anuncie su disolución definitiva, que se arrepienta de todo el sufrimiento causado y que pida perdón a las víctimas".

"Mientras eso no ocurra seguiremos trabajando para que lo que queda de ETA desaparezca de nuestras vidas de una vez por todas, muy especialmente por la justicia y por la memoria de las víctimas del terrorismo, para que no se difumine el auténtico relato y que toda la sociedad sea consciente de que hubo víctimas y asesinos", ha asegurado.

En su visita a la Jefatura de Información de la Guardia Civil, Zoido ha manifestado que el sábado se pudieron contemplar "unos hechos que son consecuencia y prueba evidente de la derrota de ETA, ya que solo entrega las armas quien se rinde, quien se sabe derrotado y quien advierte la inutilidad de seguir con unas acciones que carecen de futuro y con sus responsables entre rejas".

"Gracias a la Guardia Civil, la Policía Nacional y las fuerzas de seguridad francesas ETA está derrotada y sus acciones terroristas forman parte de un pasado que no vamos a olvidar y que no queremos olvidar pero un pasado que ya no volverá", ha afirmado Juan Ignacio Zoido.

Zoido ha indicado que "el acto propagandístico del sábado nunca supondrá un atajo, beneficio o rédito político para ETA y su entorno, del mismo modo que por dejar de matar no han obtenido ventaja alguna".