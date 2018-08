Política

Operación policial

Rubalcaba dice que la estrategia es "detener hasta que esto acabe"

Redacción

03/08/2010

El ministro del Interior español ha recordado que el próximo 9 de agosto ETA cumplirá un año sin cometer atentados y ha recalcado que "no es porque ETA no quiera atentar sino porque no puede".

Noticias (1) La Ertzaintza detiene al presunto asesino de Pagazaurtundua en Hernani El ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que la operación de la Ertzaintza que ha permitido la detención del presunto asesino de Joseba Pagazaurtundua pone de manifiesto la estrategia compartida de las fuerzas de seguridad de "detener, detener y detener hasta que esto se acabe". En la sede del Ministerio del Interior, Rubalcaba ha realizado una breve valoración sobre la detención del presunto miembro de ETA Gurutz Agirresarobe y de la de su antigua pareja, Aitziber Ezkerra, unas detenciones por las que ha expresado su satisfacción y por las que ha felicitado a las fuerzas de seguridad. Rubalcaba se ha referido a la pistola utilizada en el asesinato de Pagazaurtundua y ha confirmado que fue la misma que la que la utilizada para matar también al que fue presidente del PP de Aragón, Manuel Giménez Abad. El titular de Interior, que ha recordado que ETA llevará el día 9 un año sin cometer atentados, ha recalcado que "seguimos con la guardia bien alta" y que si no ha habido atentados "no es porque ETA no quiera atentar sino porque no puede" y "entre todos se los hemos impedido".



